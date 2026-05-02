Αττική: 37χρονος οδηγός μηχανής έτρεχε με 240χλμ/ώρα, τον βρήκαν από τα βίντεο που ανέβαζε στα social media

Στην ταυτοποίηση 37χρονου ημεδαπού προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 240 χλμ/ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, που ερευνά αναρτήσεις με παραβατική οδηγική συμπεριφορά.

Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση, ενώ την Πέμπτη (30/4) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε, στην περιοχή της Νίκαιας.

Τέλος, η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

