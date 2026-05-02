Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε σε νοσοκομείο 26χρονος με βαρύ εγκληματικό παρελθόν

Πένθος έχει προκαλέσει στην ομογένεια του Σικάγο ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 26χρονου Αλφόνσο Τάλεϊ.

Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 38χρονου ομογενή αστυνομικού σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο στο Σικάγο όταν συνόδευε τον Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx April 28, 2026

Ο Τάλεϊ, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμό αστυνομικού, ένοπλη ληστεία, κλοπές αυτοκινήτων κ.α., είχε ισχυριστεί ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και δεν μπορούσε να ανασάνει.

Άγνωστο πώς, ξαφνικά τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τόσο τον 38χρονο Μπαρθόλομιου όσο και τον 57χρονο συνάδελφό του. Από τα πυρά ο ομογενής αστυνομικός που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην αστυνομία, άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ ο βετεράνος συνάδελφός του τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αφού πυροβόλησε τους αστυνομικούς, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός με τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από το κορμί του, αλλά συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας, ο Μπαρθόλομιου αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρενέ, και τα τρία τους παιδιά. Σύμφωνα με το συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Την ίδια στιγμή, στην πόλη εκδηλώνεται ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια του δολοφονημένου αστυνομικού, με κατοίκους, επιχειρήσεις και οργανώσεις να κινητοποιούνται για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των οικείων του.

Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε στο 17ο Αστυνομικό Τμήμα, πολίτες συρρέουν σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα.

Όπως ανέφερε το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγου, ο 38χρονος ομογενής αστυνομικός ήταν «ένας ευδιάθετος, καλοσυνάτος και ενθουσιώδης άνθρωπος, που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές» και ανυπομονούσε να επιστρέφει στο τέλος κάθε βάρδιας στην οικογένειά του.