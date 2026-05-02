Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί “τσάκωσαν” 43χρονο διαρρήκτη που πήγαινε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα σπιτιού

Στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 43χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη, αποτρέποντας διάρρηξη διαμερίσματος στην περιοχή της Χαριλάου.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, όταν πλήρωμα περιπολικού εντόπισε τον δράστη σε μπαλκόνι οικοδομής, τη στιγμή που επιχειρούσε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα διαμερίσματος.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 43χρονος, μαζί με συνεργό του που αναζητείται, πήδηξε σε στέγαστρο πυλωτής γειτονικής πολυκατοικίας. Ωστόσο, έπειτα από πεζή καταδίωξη από τους αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του.