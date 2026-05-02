Κοζάνη: Σύλληψη 37χρονου για παράνομη κατοχή φυσιγγίων και μαχαιριού

Στη σύλληψη ενός 37χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βοΐου σε περιοχή της Κοζάνη, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (30-04-2026), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα στην οικία του 37χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντική ποσότητα πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

  • 150 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • 80 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
  • ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 8 εκατοστών

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Άραξος: Πιο σοβαρά η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε από την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο – Πιθανότατα να χειρουργηθεί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το κάλεσμα ενόψει Περιστερίου – “Για όλα όσα ζήσαμε και όλα όσα έρχονται!”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Politico: Σε οριακό σημείο οι σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας, μέχρι πού θα φτάσει η ρήξη Τραμπ με Μερτς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Εύβοια: Άγνωστοι έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά – Δείτε εικόνες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ανέστης Μαντάς: Αποσύρθηκα για να προστατεύσω την οικογένειά μου από κάτι ξαφνικό και απρόσμενο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με μηχανή και ΙΧ στο κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες