Κοζάνη: Σύλληψη 37χρονου για παράνομη κατοχή φυσιγγίων και μαχαιριού
Στη σύλληψη ενός 37χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βοΐου σε περιοχή της Κοζάνη, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (30-04-2026), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα στην οικία του 37χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντική ποσότητα πυρομαχικών.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:
- 150 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- 80 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου
- ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 8 εκατοστών
Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.