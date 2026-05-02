Κοζάνη: Σύλληψη 37χρονου για παράνομη κατοχή φυσιγγίων και μαχαιριού

Στη σύλληψη ενός 37χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βοΐου σε περιοχή της Κοζάνη, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης (30-04-2026), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα στην οικία του 37χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντική ποσότητα πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

150 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

80 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 8 εκατοστών

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Βοΐου, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.