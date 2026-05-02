Θεσσαλονίκη: 13 συλλήψεις σε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. – Χειροπέδες σε 31χρονο που είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία

Σε δεκατρείς συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νομού, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Αλλοδαπών και οδήγησαν σε συλλήψεις για διαφορετικά αδικήματα.

Οι βασικές περιπτώσεις:

  • Τρία άτομα συνελήφθησαν για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Ανάμεσά τους και ένας 31χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, που διατάσσει τη σύλληψη και προσωρινή κράτησή του για ανθρωποκτονία με πρόθεση και βαριά σωματική βλάβη.
  • Ένας 85χρονος ημεδαπός συνελήφθη για κλοπή κινητού τηλεφώνου από 72χρονη γυναίκα.
  • Ένας 18χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για κατοχή ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκε ότι στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.
  • Τρία άτομα συνελήφθησαν έπειτα από μεταξύ τους επεισόδιο, που φέρεται να προκλήθηκε από διαφορές γειτνίασης.
  • Ένας 26χρονος ημεδαπός συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς από το όχημά του εξέπεμπε μουσική σε υψηλή ένταση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (02-05-2026).
  • Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τις σχηματισθείσες δικογραφίες στην αρμόδια Δικαστική Αρχή, ενώ οι έλεγχοι της αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη τη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Η ανατρεπτική κωμωδία της Π. Φυλακτάκη “Group Therapy” από σήμερα στο Φουαγέ της ΕΜΣ

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη για τις φήμες περί γάμου: “Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω από την Τουρκία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Θέλουμε να επενδύσουμε στους ανθρώπους της πραγματικής εργασίας, της γνώσης και της αγάπης για την κοινωνία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Δεν είναι για μένα η θέση του προπονητή της Εθνικής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τσίπρας: Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα