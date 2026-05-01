Λάμπρος Κωνσταντάρας – Η συγκινητική φωτογραφία με τον πατέρα του: “Τα ίδια λέγαμε πάντα, αλλά ήταν μια τέλεια ρουτίνα”

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τίμησε τη μνήμη του πατέρα του, δημοσιεύοντας μια παλιά κοινή τους φωτογραφία μαζί με λίγα λόγια γεμάτα συναίσθημα για τον αείμνηστο Δημήτρη Κωνσταντάρα.

“Με έκανες και αγάπησα τη Formula 1 από μωρό. Και σήμερα ήταν η πρώτη Πρωτομαγιά μετά από 30+ χρόνια, που δεν κουβεντιάσαμε για τον τραγικό χαμό του Άιρτον Σένα, όπως κάθε φορά στο πρώτο μας τηλεφώνημα της ημέρας”.

“Τα ίδια λέγαμε πάντα, αλλά ήταν μια τέλεια ρουτίνα” εξομολογείται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σ’ αυτή τη νέα, τρυφερή, ανάρτηση για τον αείμνηστο πατέρα του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.





