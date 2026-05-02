Μαρινάκης: O Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη ΝΔ ενώ έκλεινε το μάτι στην αντιπολίτευση

Στην πρωινή συνέντευξή του στο Μega, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όλο το ιστορικό των συνεννοήσεων της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές.

Ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αυτό που έχει γίνει με τις Ανεξάρτητες Αρχές θεωρώ ότι δεν έχει προηγούμενο, ως προς το θράσος και την κυνικότητα του κ. Ανδρουλάκη. Καταρχάς έχουμε τρεις ανεξάρτητες αρχές ακέφαλες για χρόνια, δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής, η θητεία του επικεφαλής έχει λήξει, στη μία έναν χρόνο, λίγο παραπάνω και στις άλλες δύο τέσσερα χρόνια. Το Σύνταγμα επιτάσσει συνεννόηση. Γιατί; Γιατί οι Ανεξάρτητες Αρχές από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να εκλεγεί ο επικεφαλής ο νέος, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Όταν λοιπόν το Σύνταγμα σου λέει θες 3/5 άρα αυξημένη πλειοψηφία, χρειάζονται συνεννοήσεις και συναινέσεις».

Πρόσθεσε ότι είναι κάτι που το Σύνταγμα το ζητάει και η ΝΔ έχει από τις 29 τις 16 ψήφους.

«’Άρα δεν μπορούμε μόνοι μας. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται και χωρίς τη ΝΔ που είχε τους 16 στους 29. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση μεν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Έτσι; Υπάρχουν όλα αυτά, είναι προφανώς προφορικές οι επικοινωνίες, αλλά είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει και μία πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από σαράντα -και για τις τρεις θέσεις- βιογραφικά, και καταλήξαμε με τον κ. Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κ. Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Εγώ θα πω και τα πρόσωπα. Τον κ. Μακρυδημήτρη που ήταν μία πρόταση κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο δική μας και την κα Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) που ήταν μία κοινής αποδοχής αλλά περισσότερο πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Για να υπάρξει η συνεννόηση» είπε. Αναφερόμενος στο «γιατί δεν προχώρησε» είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, ενώ είχανε πει ναι, ήρθαν στη Βουλή, και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή και να προτείνει μία άλλη επιλογή «που εγώ δεν την υποτιμώ την επιλογή που πρότεινε αλλά να δείτε από τη συνέπειά του -που δεν υπάρχει- και την πλήρη έλλειψη στοιχειώδους αξιοπιστίας. Αλλά το πιο φοβερό ποιο είναι; Ενώ υπαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε και την ίδια στιγμή η στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, των λαϊκίστικων κομμάτων δείχνει το εξής φοβερό και κλείνω με αυτό. Τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί, για να μην είναι ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές, με εμάς, με τη Ν.Δ., έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε, «εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι». Εκεί λοιπόν, έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Πάει πολύ».

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί τετραήμερης εργασίας, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι το πρόβλημα που είχε η χώρα πριν από 10 χρόνια που ήταν η ανεργία και ειδικά στους νέους, έχει αντιστραφεί εντελώς, έχει μειωθεί στο χαμηλότερο των τελευταίων 20 ετών και βέβαια το αντίστροφο πρόβλημα, δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

«Και έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, άρα ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποια στιγμή πρωθυπουργός και υποβάλλει μία πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων επί εκατό ή επί χίλια. Γιατί; Πάρα πολύ απλά γιατί όλοι να είμαστε ευχάριστοι θέλουμε, το θέμα είναι να είμαστε και αποτελεσματικοί στην πολιτική. Γιατί μια επιχείρηση που ψάχνει με το ζόρι να βρει αυτούς τους οκτώ εργαζόμενους που χρειάζεται για να λειτουργήσει με το ωράριο που υπάρχει τώρα και ισχύει και τις προβλέψεις που υπάρχουν, εάν της πεις ότι το πενθήμερο γίνεται τετραήμερο, εκεί που θα ήθελε 8 για να λειτουργήσει θα χρειάζεται στην καλύτερη περίπτωση 10 και αν είναι και με βάρδιες και παραπάνω. ‘Άρα εκεί που δυσκολευόταν να βρει αυτούς τους 8, σκεφτείτε πως θα βρει αυτούς τους 10».

Επίσης αναφέρθηκε στο κόστος το οποίο θα αυξηθεί και «άρα θα έχουμε, προσέξτε, είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε, αν απορροφηθούν οι αιτίες που θα οδηγήσουν στα πρώτα δύο, επιπλέον της εισαγόμενης, παραπάνω ακρίβεια. Δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνου».

Ερωτώμενος για το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα και το αν θα είναι δεύτερος στις εκλογές ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε:

«Σίγουρα θα δοθεί μια μάχη, φαίνεται, μία μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάξει περισσότερη «λάσπη» και θα μιλήσει πιο τοξικά. Θυμάμαι κάποτε ήταν κάποιοι πολύ ωραίοι αγώνες που ήταν, ξέρω γω, φίλοι Ζιντάν, φίλοι Ριβάλντο, εδώ, επειδή δεν νομίζω ότι μιλάμε για τέτοια ονόματα, εμένα μου θυμίζει λίγο αυτόν τον αγώνα «νοσταλγοί της δεκαετίας του ‘80 και νοσταλγοί του προγράμματος Θεσσαλονίκης». Η πολιτική δεν είναι κυρίως «μανιφέστα» ή «προγράμματα Θεσσαλονίκης», η πολιτική είναι πολιτικές και όπως μιλάνε από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα που μας έφεραν 27ους στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, ο ποινικός κώδικας και όλα όσα είδαμε, οι 30 καινούργιοι φόροι, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι, οι περίπου 600.000 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια, με πολλές κρίσεις και πολέμους, αυτοί οι οποίοι πήγαν από τα 650 στα 880 ευρώ και στη συνέχεια στα 910 ευρώ παρά την ακρίβεια, αυτοί οι οποίοι βλέπουν την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, τα εξοπλιστικά, μια διεθνή εκπροσώπηση της χώρας διαφορετική, μια Ελλάδα η οποία προεδρεύει στο Eurogroup και δεν την πετάνε απ’ έξω, προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα με τα προβλήματα της».

Απαντώντας για το εάν πιστεύει ότι θα είναι δεύτερος στις εκλογές ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα επικρατήσει «σε ένα γήπεδο που εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Εμείς παίζουμε σε άλλο γήπεδο, στο γήπεδο του ρεαλισμού, της αυτοκριτικής, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Ο κ. Τσίπρας είναι νομίζω ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων, του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου, εκεί επέλεξε να παίξει ο κύριος Ανδρουλάκης. Η λογική λέει ότι συνήθως κερδίζει ο γνήσιος εκφραστής αλλά υπάρχει μια διαφορά, ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει κιόλας, αλλά δεν θα κάνω εγώ αυτή την πρόβλεψη, ούτε είναι δική μου δουλειά και ούτε είμαι και ο ειδικός»

Για τη δημοσκόπηση της Metron Analysis – τα προβλήματα που αναδεικνύουν οι πολίτες ως σημαντικότερα και για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Ως προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, περιμένουμε να τη δούμε, να τη διαβάσουμε και θα τοποθετηθούμε τότε, δεν έχει νόημα να πούμε κάτι νωρίτερα. Για την προανακριτική δεν θα αργήσουμε να απαντήσουμε γιατί έχει γίνει η κατάθεση της, εντός της εβδομάδας, εντός των επόμενων ημερών θα απαντήσουμε. Ούτως ή άλλως είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία που ήδη δύο διατελέσαντες υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, χωρίς να θεωρούμε ότι είναι ένοχοι, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας ούτως ή άλλως, κρίνονται από το φυσικό δικαστή, δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, όπως με τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη, γιατί το λέει το άρθρο 86, η Βουλή είναι αυτή η οποία κρίνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνονται δύο πραγματικότητες, η μία πραγματικότητα που απορρέει από τη μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, ότι όποιος δρα, προφανώς μπορεί να κάνει και λάθη και τα διορθώνει, αλλά έχει και θετικά αποτελέσματα και εμείς είμαστε μία Κυβέρνηση που φέρνει αποτέλεσμα, άρα γι’ αυτό και αναγνωρίζεται αυτή η δουλειά από τον κόσμο, υπάρχει όμως και μια απόσταση από το ευκταίο και επιθυμητό αποτέλεσμα, που για να την καλύψουμε πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να μην επηρεαζόμαστε από, όσο γίνεται να μην επηρεαζόμαστε, από τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης και να κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας, που ποια είναι; Παραδοτέα για τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα. Αυτά τα δύο, λένε οι δημοσκοπήσεις, λένε την αλήθεια, κάποιες λίγο μας έχουν λίγο παραπάνω, κάποιες λίγο παρακάτω. Ο στόχος μας ποιος είναι; Όπως έγινε και το 2023, δεν προεξοφλώ ένα ίδιο αποτέλεσμα, τον ένα χρόνο που μένει μέχρι τις επόμενες εκλογές, εμείς να ασχοληθούμε μόνο με τα προβλήματα του κόσμου και να υλοποιήσουμε πλήρως το πρόγραμμά μας και όταν έρθει εκείνη η ώρα θα αξιολογηθούμε, ούτως ή άλλως στις εκλογές δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι, δεν υπάρχει κόμμα αναποφάσιστων, στις εκλογές υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν, τώρα πρέπει να απευθυνθούμε στο σύνολο των πολιτών και σε εκείνους που δηλώνουν αναποφάσιστοι, μπορεί να είναι και δυσαρεστημένοι από κάποιες πολιτικές ή κάποιες συμπεριφορές και να τους απαντήσουμε με ταπεινότητα, με τις πολιτικές μας. Αυτό ως προς τις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό το περί διαφθοράς, ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν θέματα που ενόχλησαν τον κόσμο και συμπεριφορές και κάποιες καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι όλα αυτά τα οποία θεωρώ ότι δεν έχουν καμία σχέση με το μέσο Νεοδημοκράτη και τον κόσμο ο οποίος ακούει είτε είναι είτε δεν είναι Νεοδημοκράτης. Αλλά ξέρετε, επειδή καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση για να επιβιώσει πάει να χτίσει ένα αφήγημα, η πιο «διεφθαρμένη κυβέρνηση», «συμμορία» οτιδήποτε άλλο. Να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ όταν το λέει. Ζούμε στη χώρα που έχουμε ζήσει υπουργούς να πιάνονται με τη… «γίδα στην πλάτη» και να πηγαίνουν ακόμη και στη φυλακή. Όλα αυτά τα έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Εδώ, προσπαθούν να χτίσουν αυτό το αφήγημα με τρεις υποθέσεις. Πρώτον ένα τραγικό δυστύχημα, αναφέρομαι στα Τέμπη, που δεν νομίζω ότι προσιδιάζει σε κάτι τέτοιο, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και θα αποδοθεί δικαιοσύνη με 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακούργημα αλλά δεν νομίζω ότι μοιάζει με αυτές τις υποθέσεις του παρελθόντος. Δεύτερον, μιλάνε για τις υποκλοπές μια σοβαρή υπόθεση, θεσμικά σοβαρή όπου έχουν αναληφθεί ήδη πρωτοβουλίες αλλά είναι μια άλλου τύπου υπόθεση όπου εκεί και η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Και τρίτον με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια διαχρονική πληγή για την Ελλάδα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, για την οποία η χώρα είχε πληρώσει 3 δις ευρώ, ο Έλληνας φορολογούμενος, σε βάθος 30 ετών και κάποιοι βουλευτές ζήτησαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους για εντελώς άλλης τάξης μεγέθους ζητήματα. Δεν τα υποβαθμίζω. Έχει το κάθε ζήτημα την αξία του. Αλλά για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε».

Για την κριτική βουλευτών της ΝΔ στην Κυβέρνηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας για την κριτική στάση ορισμένων βουλευτών της ΝΔ είπε ότι δεν είδε κάποια υπόδειξη ούτε κάποια στοχοποίηση, ενώ μιλώντας για τον κ.Σκέρτσο είπε:

«Δεν υπήρξε στοχοποίηση των βουλευτών. Αλίμονο αν στοχοποιήσεις αυτούς λόγω των οποίων στέκεται η Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει ζήτημα για τον κ. Σκέρτσο. Ο κ. Σκέρτσος είναι ένας εκ των ανθρώπων, που μαζί με τους Υπουργούς και τους βουλευτές, που είναι οι πυλώνες αυτής της σταθερότητας, αν δεν υπήρχε η δεδηλωμένη, αν δεν υπήρχε η στήριξη και όχι μόνο σε επίπεδο ψήφων στη Βουλή και νομοσχεδίων και παρεμβάσεων. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές, οι οποίοι δίνουν τη μάχη πολύ παραπάνω και από κυβερνητικά στελέχη στα κανάλια, στην κοινωνία, στα καφενεία».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το «Επιτελικό Κράτος» δείχνει σεβασμό στους βουλευτές, είπε:

«Μη δαιμονοποιούμε… Βεβαίως και τον δείχνει και όταν δημιουργούνται και κάποιες παρεξηγήσεις καλό είναι να λύνονται. Εδώ δεν θεωρώ ότι ήταν θέμα παρεξήγησης. Εκφράστηκε μια άποψη μέσω μιας ευγενέστατης επιστολής από τους βουλευτές. Η ΝΔ είναι συνυφασμένη με τον διάλογο, τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, σε λίγες ημέρες θα έχουμε το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη και σε λίγες εβδομάδες το συνέδριο στην Αθήνα όπου εκεί θα βγει ακόμα πιο ενωμένη η ΝΔ. Θυμίζω ότι είναι ένα από τα ελάχιστα, ίσως το μόνο κόμμα, που κάνει τόσο συχνά και προσυνεδριακές και συνεδριακές διαδικασίες. Δεν φοβάται τον διάλογο η ΝΔ και πάνω από όλα αυτά, είναι αυτά που απασχολούν αυτούς που μας βλέπουν. Τους πολίτες, την κοινωνία. Τον κόσμο τι τον ενδιαφέρει; Τον κόσμο τον ενδιαφέρει αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε 600.000 δουλειές, να τις κάνουμε ακόμα παραπάνω».

Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας για το ενδεχόμενο νέας στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, είπε ότι υπάρχουν ακόμη 200 εκατ. ευρώ, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών να δοθούν για το 2026, υπενθύμισε ότι πριν από 10 ημέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών και όλα μαζί έχουν την αξία τους.

«Και ήδη έχουμε, 1 δισεκατομμύριο να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε. Προσέξτε, όλα αυτά ούτε «στραγάλια» είναι ούτε ήρθαν «από τον αέρα». Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Γιατί έχει μεγαλύτερη αξία να λέμε το «πώς» παρά τα μέτρα; Τα μέτρα είναι τα πιο σημαντικά αλλά τα μέτρα ανακοινώνονται όταν έρθει η ώρα, δεν τα γνωρίζω. Γιατί; Γιατί αυτά τα λεφτά τα οποία υπάρχουν, τα παραπάνω δηλαδή, τα πλεονάσματα τα οποία μπορούν να δοθούν υπό τον όρο να μην ξεπεραστούν οι οροφές δαπανών. Όσο η χώρα έχει μια Κυβέρνηση που μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα, δημιουργεί συνθήκες πλεονασμάτων μειώνοντας φόρους, τόσο η κοινωνία θα παίρνει πίσω όσα στερήθηκε» κατέληξε ο κ.Μαρινάκης.