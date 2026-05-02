Θρήνος στην Formula 1: Πέθανε ο Ζανάρντι σε ηλικία 59 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες 1η Μαΐου 2026, σε ηλικία 59 ετών, ο πρώην οδηγός αγώνων της Formula 1 και παραολυμπιονίκης, Αλεσάντρο Ζανάρντι.

Ο Ζαναρντί έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 1991 και αργότερα σημείωσε επιτυχία στη σειρά CART στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατακτώντας διαδοχικά πρωταθλήματα το 1997 και το 1998.

Η ζωή του Ιταλού θρύλου άλλαξε τον Σεπτέμβριο του 2001, όταν ενεπλάκη σε ένα σοβαρό ατύχημα υψηλής ταχύτητας κατά τη διάρκεια αγώνα CART στη Γερμανία, το οποίο οδήγησε στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του, μετά από σύγκρουση με ένα άλλο μονοθέσιο.

Μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα αρνήθηκε να τερματίσει την αθλητική του καριέρα και στράφηκε στην παρα-ποδηλασία και έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς Παραολυμπιακούς αθλητές, κατακτώντας τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλλια στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016.

Tο 2020, στάθηκε ξανά άτυχος, όταν τραυματίστηκε βαριά αφού χτυπήθηκε από φορτηγό ενώ συμμετείχε σε φιλανθρωπική σκυταλοδρομία παρα-ποδηλασίας στην Τοσκάνη. Υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και πέρασε αρκετά χρόνια υποβαλλόμενος σε θεραπείες.

Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θανατό του αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Αλεσάντρο Ζαναρντί, ο οποίος επήλθε αιφνιδίως χθες το βράδυ, 1η Μαΐου. Ο Άλεξ έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του.

Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι δείχνουν τη στήριξή τους αυτή τη δύσκολη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστό το πένθος και η ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».