Το βραβευμένο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου “Γιαννούλης Χαλεπάς: Η Κοιμωμένη μου” σήμερα και αύριο στο Θέατρο Σοφούλη

Η Θεατρική Ομάδα «Φύρδην Μίγδην» της Καλλιτεχνικής Σοφίτας Θερμαϊκού παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή, το βραβευμένο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Γιαννούλης Χαλεπάς: Η Κοιμωμένη μου». Μια παράσταση για τη ζωή του μεγάλου Έλληνα γλύπτη, που έζησε για δεκαετίες κάτω από τη δυναστική φιγούρα της μητέρας του και, παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του ως μια από τις κορυφαίες μορφές της νεότερης ελληνικής Τέχνης.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η ζωή του Χαλεπά υπήρξε μια πάλη ανάμεσα στο φως της ιδιοφυΐας και τη σκοτεινή άβυσσο της μοίρας, μια διαδρομή που ξεκίνησε με προοπτικές για διεθνή καταξίωση για να βυθιστεί σε μια μακριά, πέτρινη σιωπή.

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς στα 25 του φτιάχνει την «Κοιμωμένη» και στα 37 του νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας για 14 χρόνια. Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, στην Τήνο, ο Γολγοθάς του συνεχίζεται. Στο επίκεντρο του μαρτυρίου του βρίσκεται η μάνα του, μια δεσποτική φιγούρα που έμελε να γίνει ο δεσμοφύλακάς του. Πεπεισμένη πως η τέχνη, το μάρμαρο και οι ματρακάδες ήταν τα όργανα που ξεκλείδωσαν την τρέλα του γιου της, επιδίδεται σε έναν ανελέητο πόλεμο με το ταλέντο του, συντρίβοντας με τα ίδια της τα χέρια κάθε ίχνος δημιουργήματος που τολμά εκείνος να φιλοτεχνήσει κρυφά. Για δεκαετίες, ο κορυφαίος σμιλευτής ζει εξόριστος στην ίδια του τη ζωή, ένας «τρελός», καταδικασμένος στη στασιμότητα και την απαξίωση, έως ότου ο θάνατος της μητέρας του σπάει τα δεσμά της στέρησης, επιτρέποντας στην πληγωμένη του ψυχή να αναδυθεί μέσα από τα ερείπια και να μεγαλουργήσει ξανά.

INFO :

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ: Γιώργος Μπάκας, Ευάγγελος Μίχος | ΜΑΝΑ: Σόνια Τούντα | ΑΝΙΨΙΑ: Αιμιλία Κακάλη | ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ: Νάνσυ Δρούγκα

ΣΤΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ:

Σαράντης Αγιάνογλου, Χρήστος Δελτσίδης, Νάνσυ Δρούγκα, Ευάγγελος Μίχος, Γιώργος Μπάκας, Κωνσταντίνος Μπεμπής, Νίκος Τσιρίδης, Στέλλα Χωματά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώτα Αλεξοπούλου | ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Γιώτα Αλεξοπούλου | ΜΟΥΣΙΚΗ: Δέσποινα Χαριτοπούλου, Σαράντης Αγιάνογλου | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ: Νάνσυ Δρούγκα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ: Κωνσταντίνος Μπεμπής, Νάνσυ Δρούγκα | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΩΝ – ΗΧΟΥ: Ανέστης Ατακτίδης | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΛΙΝΩΝ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ: Στέλλα Μαυρίδου | ΜΟΥΣΙΚΟΙ: Δέσποινα Χαριτοπούλου (τσέλο), Σαράντης Αγιάνογλου (μπεντίρ) | ΑΦΙΣΑ/ΤΡΕΪΛΕΡ: Μάνος Κανταλάς | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Tommy Courtis | ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ: Στέφανος Ματσουκαλίδης

Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ.

Η παράσταση δεν προτείνεται για ανηλίκους κάτω των 12 ετών.

Τρέιλερ παράστασης: https://www.youtube.com/watch?v=ur97vUfLymQ

ΗΜΕΡΕΣ Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Μαΐου 2026

ΩΡΑ 21:00

ΤΙΜΗ Γενική είσοδος 12€,

Προπώληση 10€ https://www.goldmall.gr/giannoulis-halepas-i-koimomeni-mou-theatro-sofouli-88430

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310423925,

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό Τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)

www.theatrosofouli.gr