Θεσσαλονίκη: Ακροβατικό Show του Ιταλού ακροβάτη Nicola L’ Impennatore για τα 40 χρόνια Vespa Club Thessaloniki

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται ένα εντυπωσιακό επετειακό event, καθώς το Vespa Club Thessaloniki γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του με ένα τριήμερο δράσεων από την Παρασκευή 1η έως την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Ένα τριήμερο γεμάτο βόλτες, παρέλαση, μουσική και θεαματικά ακροβατικά shows με Vespa.

Κεντρικό σημείο της γιορτής θα είναι τα δύο δωρεάν ανοιχτά stunt shows του διάσημου Ιταλού ακροβάτη Nicola L’Impennatore στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει θέαμα, ιστορία, κοινότητα και το διαχρονικό πάθος για τη Vespa.

Τα δύο, ανοιχτά προς το κοινό, σόου θα πραγματοποιηθούν

την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στις 17:30

και το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 στις 13:00

στον χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης – [Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1 – 546 36-] και θα είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Ο Nicola L’Impennatore (Nicola Campobasso) είναι παγκοσμίου φήμης Ιταλός ακροβάτης με Vespa και καλλιτέχνης του freestyle, γνωστός για τις ακροβατικές του παραστάσεις, όπως σούζες σε υψηλή ταχύτητα και τεχνικά ακροβατικά με τροποποιημένες Vespa!

Αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στο «Vespa Freestyle» και έχει εμφανιστεί σε σημαντικές εκθέσεις μοτοσικλετών σε όλη την Ευρώπη, όπως τα Motor Bike Expo και Vespa World Days!

40 Χρόνια Vespa Club Thessaloniki

1986–2026: Μια ιστορία πάθους, κοινότητας και ταξιδιών

Το Vespa Club Thessaloniki γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του και διοργανώνει μια τριήμερη επετειακή εκδήλωση για να τιμήσει την ιστορία του και να ανοίξει νέους δρόμους για το μέλλον!

Η εκδήλωση “40 χρόνια Vespa Club Thessaloniki” θα λάβει χώρα το τριήμερο 1-3 Μαΐου 2026 στην πόλη μας, υπό την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ένα ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου και μια γιορτή αφιερωμένη σε όλους όσους κρατούν ζωντανό το πάθος για τη Vespa η οποία φέτος γιορτάζει τα 80 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εντυπωσιακά Show από τον διάσημο Ιταλό ακροβάτη Vespa Nicola l’Impennatore, τη μεγάλη ατραξιόν της εκδήλωσης, τα οποία θα είναι ανοιχτά για το κοινό!

Όσοι κάνουν εγγραφή στο event (κόστος 30 ευρώ) θα μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν:

Ομαδικές βόλτες,

επίσκεψη στον χώρο του Επταπυργίου

μεγάλη Παρέλαση με τις Vespa μας

Party στο Soul Skg με τους Groovin’ High Band.

Barbeque, Live και χαλαρή παρέα όπως μόνο η Vespa κοινότητα ξέρει!

Πρόγραμμα & Εγγραφές

Το πλήρες πρόγραμμα, η φόρμα συμμετοχής για την προεγγραφή και ο κανονισμός της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στο website μας, στην ενότητα «40 χρόνια VCT». https://www.vespaclub.gr/

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του event, με κόστος 30 ευρώ ανά άτομο. Ο οργανωτής ορίζει ως ανώτατο όριο συμμετοχών τα 250 άτομα.

Παρακαλούμε κάθε συμμετέχοντα να κάνει ξεχωριστή καταχώρηση στη φόρμα, για καλύτερο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων.

Σύντομη Ιστορία του Συλλόγου:

Το Vespa Club Thessaloniki, ιδρύθηκε το 1986 από μια ομάδα παθιασμένων φίλων της Vespa και αναγνωρίστηκε το 1987 ως το πρώτο ελληνικό Vespa Club μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIV- Vespa World Club).

Στη διαδρομή του έχει διοργανώσει πάνω από 15 πανελλήνιες συναντήσεις και τη μεγάλη διεθνή διοργανώση Eurovespa 1997 με περισσότερους από 2.000 Vespisti!

Αναπτύσσει διαρκώς δραστηριότητες όπως custom builds, restoration, εκπαιδεύσεις και εκδρομές, ενώ παράλληλα στηρίζει και οργανώνει φιλανθρωπικές δράσεις και λειτουργεί Τράπεζα Αίματος για τα μέλη του, διατηρώντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής Vespa κοινότητας.

«Σαράντα χρόνια Vespa Club Thessaloniki σημαίνουν σαράντα χρόνια ιστορίας, ανθρώπων, στιγμών και αμέτρητων χιλιομέτρων. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί αυτό το ορόσημο, με την ίδια αγάπη και ενέργεια που μας ενώνει από το 1986.»

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

17:30 -Ακροβατικό Show στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Ιταλού ακροβάτη Nicola L' Impennatore.
*Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α' 1 – 546 36

19:00- Barbeque στο χώρο του V.C.T. ( ΚΟΥΠΟΝΙ)
*Γρηγορίου Λαμπράκη 7 54636
Εγγραφές – Merchandise – Λαχνοί

20:00-LIVE στην αυλή του V.C.T.

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

11:00- Βόλτα στο Επταπύργιο. Στάθμευση και απόλαυση της Θέας. Φωτογραφίες – Ομιλία για το Επταπύργιο.

13:00- Ακροβατικό Show στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρουτου Ιταλού ακροβάτη Nicola L' Impennatore
*Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α' 1 – 546 36

18:45- Συνάντησή στον Επιβατικό Σταθμό Οργανισμού Λιμένος.( τέρμα Σαλαμίνος με Ναυάρχου Κουντουριώτου)
Προετοιμασία για την παρέλαση.

19:15- Η μεγάλη Παρέλαση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και κατάληξη το Soul SKG * 26ης Οκτωβρίου 10 – 54627

Κυριακή 3 Μαΐου 2026