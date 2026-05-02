Αυτός ο σκύλος ενδέχεται να είναι ο γηραιότερος στον κόσμο – Πόσων ετών είναι

Λαζάρ, ένας διασωθείς σκύλος από τη Γαλλία, ενδέχεται να είναι ο γηραιότερος εν ζωή σκύλος στον κόσμο.

Ο Λαζάρ, ένα μικρού μεγέθους-toy σπάνιελ, που διασώθηκε από καταφύγιο ζώων στη Γαλλία, ενδέχεται να κατακτήσει τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο, σύμφωνα με το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, καθώς φέρεται να έχει γεννηθεί το 1995.

Διεκδίκηση παγκόσμιου ρεκόρ

Σύμφωνα με το γαλλικό καταφύγιο Société Protectrice des Animaux (SPA), ο Λαζάρ γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1995, γεγονός που αν ισχύει τότε ο σκύλος είναι άνω των 30 ετών. Το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες εξετάζει τον ισχυρισμό, κι αν επιβεβαιωθεί θα του απονείμει τον τίτλο του γηραιότερου εν ζωή σκύλου στον κόσμο.

Έτσι ο Λαζάρ ίσως να διαδεχθεί τον σημερινό κάτοχο του ρεκόρ, ο οποίος πέθανε το 1939, έναν θηλυκό αυστραλιανό ποιμενικό βοοειδών, την Μπλούι, που έζησε έως την ηλικία των 29 ετών.

Ο σκύλος πάσχει από προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ηλικία του, όπως αρθρίτιδα, κώφωση και προβλήματα όρασης, ενώ έχει και μια ανατομική ιδιαιτερότητα που προκαλεί τη μόνιμη προβολή της γλώσσας του. Παρά τις δυσκολίες, έχει υιοθετηθεί από την Οφηλί Μπουντόλ και ζει πλέον σε ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον.

Έλεγχοι και αμφισβητήσεις

Το καταφύγιο υποστηρίζει ότι η ηλικία του Λαζάρ επιβεβαιώνεται μέσω του μικροτσίπ που φέρει και της καταγραφής του κατ’ επέκταση στο γαλλικό μητρώο ζώων. Ο μέσος όρος ζωής της συγκεκριμένης ράτσας είναι περίπου τα 15 χρόνια, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του εξαιρετικά σπάνια.

Νέα ζωή στα γηρατειά του

Η νέα ιδιοκτήτριά του δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για τον τίτλο, αλλά για την ευημερία του σκύλου, τον οποίο υιοθέτησε λόγω της αγάπης που τρέφει για τα ζώα. Είπε ακόμη ότι δεν την απασχολεί η ηλικία του και ότι τον θιοθέτησε γιατί της ήταν «αδιανόητο» να τελειώσει τη ζωή του μικρού γέρικου σκύλου στο καταφύγιο, όπου μεταφέρθηκε μετά τον θάνατο του προηγούμενου ιδιοκτήτη του. Όπως αναφέρει, ο Λαζάρ ζει ήρεμα, κοιμάται πολύ και απολαμβάνει ήπιες βόλτες, ενώ ο κτηνίατρός του επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση για την ηλικία του.