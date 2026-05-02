Ανέστης Μαντάς: Αποσύρθηκα για να προστατεύσω την οικογένειά μου από κάτι ξαφνικό και απρόσμενο

Συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τη Σπυριδούλα Τριάντου παραχώρησε ο Ανέστης Μαντάς. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε και για την περίοδο που πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τη νύχτα.

«Σταμάτησα το 2011. Δούλεψα 25 χρόνια συνεχόμενα και ήθελα να κάνω κάτι στο επιχειρείν», είπε αρχικά ο Ανέστης Μαντάς.

Ο Ανέστης Μαντάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήθελα να ξυπνάω πρωί, να δω πώς είναι ο ήλιος. Ο λόγος που έθεσα εκτός τον εαυτό μου ήταν καθαρά οικογενειακός. Αποσύρθηκα για να προστατεύσω την οικογένειά μου από κάτι ξαφνικό και απρόσμενο. Ένα σοβαρό οικογενειακό ζήτημα με οδήγησε να αναλάβω ενεργό ρόλο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, με στόχο να προστατεύσω τη δεύτερη οικογένειά μου, τον δεύτερο γάμο μου και τα συμφέροντα των θετών μου παιδιών».

Τι ήταν αυτό που σας κούρασε περισσότερο εκείνη την περίοδο;

Συνέπεσε η οικογενειακή υπόθεση με τη βαθιά οικονομική κρίση που πέρασε η πατρίδα μας. Δεν ένιωσα την ανάγκη να συνδυάσω το επιχειρείν με τις εμφανίσεις. Το μόνο που με δυσκόλεψε ήταν ότι άφησα τους υποστηρικτές μου χωρίς την παρουσία μου, ειδικά σε μια περίοδο που όλοι είχαν ανάγκη από λαϊκά τραγούδια με κοινωνικό ρόλο.

Ανέστης Μαντάς

