ΠΑΟΚ: Τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό – Οι “πονοκέφαλοι” του Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο τον Ολυμπιακό και θέλει να επιστρέψει στις νίκες 49 μέρες μετά την τελευταία του σε όλες τις διοργανώσεις, αυτή απέναντι στον Λεβαδειακό για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Είχε ακολουθήσει η ήττα-σοκ από τον ΝΠΣ, η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και οι ήττες από ΑΕΚ και ΟΦΗ. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση της 2ης θέσης πρέπει να κερδίσει τους ερυθρόλευκους που έρχονται στην Τούμπα με τρεις βαθμούς περισσότερους.

Η προετοιμασία της ομάδας θα ολοκληρωθεί σήμερα με μια τελευταία προπόνηση και όπως συνηθίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα ανακοινώσει αποστολή. Η σημερινή προπόνηση δεν είναι τεστ για κάποιους από τους τραυματίες αφού κανείς δεν θα επιστρέψει. Ετσι Καμαρά, Γιακουμάκης, Χατσίδης και Ντεσπόντοφ είναι εκτός και τα… κουκιά είναι μετρημένα για τον προπονητή του Δικεφάλου αναφορικά με την ενδεκάδα.

Ουσιαστικά το ενδιαφέρον εστιάζεται στο δίδυμο των χαφ. Ο Μεϊτέ ναι μεν επέστρεψε στη δράση στον αγώνα Κυπέλλου, αλλά του λείπει ο ρυθμός και αυτό φάνηκε στο Πανθεσσαλικό. Αν αυτή η εβδομάδα που ακολούθησε τον βοήθησε στο μέγιστο βαθμό τότε δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού με τον Οζντόεφ και τον Ζαφείρη να διεκδικούν την άλλη θέση.

Οι υπόλοιπες δέκα είναι… γνωστές αφού ο Τσιφτσής θα κρατήσει τη θέση του στην εστία ενώ ο Κένι με τον Μπάμπα θα είναι στα άκρα της άμυνας και ο Κεντζιόρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της. Στην επίθεση; Απόντος του Γιακουμάκη σε ένα ακόμη ματς στην κορυφή θα είναι ο Γερεμέγεφ με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς στα άκρα της επίθεσης και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον επιθετικό.

