Μαρινάκης για μανιφέστο Τσίπρα: “Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας”

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως «η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης».

Αναφερόμενος στα πρόσφατα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν «ντέρμπι» μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση ο κ. Μαρινάκης είπε στο MEGA: «Φαίνεται θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά».

«Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι να φανεί ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε ενώ σχολίασε στη συνέχεια πως η συγκεκριμένη σύγκριση θυμίζει αγώνα «νοσταλγοί της δεκαετίας του ’80 με νοσταλγούς προγράμματος Θεσσαλονίκης».

Σε άλλο σημείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης. Η πολιτική είναι πολιτικές» και καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι οι πολιτικές του «μας έφεραν 27ους στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης όταν μας πέταγαν έξω από τα Eurogroup. Εγώ προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα. Σίγουρα δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει κάπου που δεν θέλουμε να συμμετέχουμε».

«Εμείς παίζουμε σε άλλο γήπεδο: της αυτοκριτικής, του ρεαλισμού, της δουλειάς και του αποτελέσματος», κατέληξε.