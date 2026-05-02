Εύβοια: Άγνωστοι έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά – Δείτε εικόνες

THESTIVAL TEAM

Κούνιες εκλάπησαν από την παιδική χαρά της Τριάδας στην Εύβοια, η οποία βρίσκεται στο παλιό γήπεδο της κοινότητας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας evima.gr, οι κλέφτες αφαίρεσαν συνολικά έξι κούνιες, τέσσερις για μεγαλύτερα παιδιά και δύο για νήπια. Το περιστατικό έχει θορυβήσει τους κατοίκους, καθώς η παιδική χαρά αποτελεί έναν χώρο καθημερινής χρήσης από παιδιά και οικογένειες.

Η τοπική κοινότητα εκφράζει την αγανάκτησή της για το γεγονός και τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της φύλαξης των δημόσιων χώρων, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Εύβοια: Άγνωστοι έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά, δείτε εικόνες
Εύβοια: Άγνωστοι έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά, δείτε εικόνες

