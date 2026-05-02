Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από νέους σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής σε περιοχές του Ωραιόκαστρο, με βασικό στόχο την πρόληψη φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Τι περιλάμβανε η δράση:

Ελέγχθηκαν συνολικά 44 ανήλικοι

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 καταστήματα

Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός της επιχείρησης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Όπως επισημαίνεται, ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.