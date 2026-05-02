Μαρινάκης: Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έθεσε μια σειρά ερωτημάτων στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ καλώντας τον να απευθυνθεί στον πρόεδρο το κόμματος κ. Ανδρουλάκη για να πάρει απαντήσεις.

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον Πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Και συνέχισε παραθέτοντας τα ερωτήματα:

«Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές;

Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων;

Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι «εταίροι» τους από τον «θαυμαστό» κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;»

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε:

Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι «μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα».

Παύλος Μαρινάκης

