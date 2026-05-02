MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για την πορεία προς τις εκλογές: “Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα βίντεο από τηλεοπτική του εμφάνιση στην τότε ΝΕΤ, ένα χρόνο πριν το πρώτο μνημόνιο ανέβασε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στέλνοντας σαφές πολιτικό μήνυμα στην τρέχουσα συγκυρία.

Στο βίντεο, ο κ. Γεωργιάδης προειδοποιεί ότι η Ελλάδα οδεύει εκτός αγορών, σε μία περίοδο που οι υπόλοιποι συζητούσαν ποιος θα έδινε στον λαό τα περισσότερα. «Αφήστε τις υποσχέσεις, όπως πάνε τα επιτόκια σε ένα χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό» γράφει ο κ. Γεωργιάδης, υπενθυμίζοντας ότι ένα χρόνο αργότερα, ήρθε το μνημόνιο.

Ο υπουργός Υγείας, με αφορμή το βίντεο, θέλησε να αναφερθεί στο παρόν, σχολιάζοντας ότι «πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε».

«Δίνει ο Μητσοτάκης 500.000.000 ευρώ και αρχίζουν τα ίδια που έλεγαν το 2008, ότι αυτά είναι ψίχουλα», επισημαίνει.

«Αλίμονο αν η χώρα μας πέσει σε πολιτική αστάθεια. Η αντιστροφή της καλής πορείας της οικονομίας μας δεν θα χρειαστεί χρόνια αλλά μήνες», προειδοποιεί κλείνοντας με την έκκληση: «Να το θυμάστε στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

ΗΠΑ: 27χρονη εκπαιδευτικός έκανε σεξ με 16χρονο στον οποίο έκανε ιδιαίτερα και το έγραψε σε βίντεο

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Αντιγόνη Μακρή για τις ερωτικές στιγμές με την Ηρώ Πεκτέση: Είχ”με πάντα άψογη συνεννόηση σε αυτό το κομμάτι”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Βίντεο από τη διάσωση πληρώματος μετά την προσάραξη φορτηγού πλοίου στην Τουρκία εξαιτίας ισχυρής κακοκαιρίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μεσσηνία: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 21χρονο και τέσσερις τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Βιταμίνες: Πέντε συνδυασμοί για να απογειώσεις τη δράση τους με φυσικό τρόπο