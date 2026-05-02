Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία – Ταξί τον άφησε στην παραλία “Πεθαμένος”

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα που εξαφανίστηκε στο Αλιβέρι, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ταξί τον άφησε στην παραλία «Πεθαμένος» και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

Η σύζυγός του, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» είπε ότι το σημείο όπου τον άφησε η οδηγός ταξί, αποκάλυψε ένα καθοριστικό στοιχείο. Το ταξί που τον άφησε στον συγκεκριμένο προορισμό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, όχι όμως και το δεύτερο όχημα στο οποίο φέρεται να επιβιβάστηκε.

«Μάρτυρας είπε στον σύντροφο της αδερφής μου ότι, μεσημέρι προς απόγευμα εκείνης της ημέρας, ήρθε ένα άλλο ταξί εδώ… στάθμευσε μπροστά στην παραλία σαν να περίμενε κάποιον να πάρει».

Ο μάρτυρας αυτός, έχει ήδη καταθέσει στις αρχές και αν δεν έχει μπερδέψει τις ημέρες, προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης. Γιατί το δεύτερο ταξί δεν καταγράφηκε στην κάμερα ασφαλείας στην οποία νωρίτερα φαίνεται το πρώτο;

«Λογικά θα το είχε πιάσει η κάμερα… όμως δεν υπάρχει κάτι. Πιθανόν να ήρθε από την αντίθετη κατεύθυνση και να έκανε αναστροφή. Απ’ όσο ξέρω, ο δρόμος αυτός βγάζει στο Πόρτο Μπούφαλο. Περαστικός πάντως αποκλείεται να ήταν γιατί εδώ είναι ερημιά».

Επιπλέον, ο εξαφανισμένος επιχειρηματίας δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, οπότε και δημιουργείται το ερώτημα, πώς κάλεσε το δεύτερο ταξί αφού κανείς από τους εργαζόμενους στην ιχθυοκαλλιέργεια δεν τον είδε. «Δεν είχε τρόπο να καλέσει ταξί. Εκτός αν ήταν προσχεδιασμένο. Μόνο αυτό μπορώ να υποθέσω» προσθέτει η σύζυγός του.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκε κάποιο στοιχείο, ικανό να δώσει απαντήσεις.

«Έγιναν έρευνες την επόμενη μέρα, την Τρίτη στις 31 Μαρτίου, αφού αρχικά εμείς είχαμε ψάξει γύρω από το σπίτι. Ήρθαν από την πυροσβεστική, από τη Λαμία και τη Λάρισα με ειδικά σκυλιά και ντρόουν. Υπήρχε και μία τοπική ομάδα που βοηθά σε δύσκολες περιπτώσεις και δύτες από τα ιχθυοτροφεία. Έγιναν έρευνες ξανά και το Σάββατο και ήρθαν από το λιμεναρχείο βατραχάνθρωποι για να ψάξουν στη θάλασσα. Δεν βρέθηκε τίποτα».

Κανένα αποτέλεσμα

Το αίτημα της οικογένειας για επιπλέον έρευνα με ειδικό σκύλο απορρίφθηκε παρά το γεγονός ότι το μόνο δεδομένο ως τώρα είναι η άφιξη του αγνοούμενου πολύτεκνου πατέρα στο σημείο των ερευνών.

«Το μόνο που γνωρίζουμε με σιγουριά, είναι ότι ήρθε εδώ. Δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ταξί. Οδηγούσε. Το αυτοκίνητό του δεν ήταν χαλασμένο, το άφησε στο σπίτι. Κάποιες μέρες μετά την εξαφάνιση του Σπύρου, μπήκε η αδερφή μου στο αυτοκίνητό του και βρήκε μία απόδειξη από σουπερμάρκετ που είχε πάει το Σάββατο το απόγευμα. Είχε ψωνίσει λιβάνι και καρβουνάκια. Αυτά τα πράγματα δεν βρέθηκαν στο σπίτι, ούτε σε κάποιο μνήμα αγαπημένου μας προσώπου».

Οι έρευνες στις σπηλιές της περιοχής δεν έδωσαν κάποιο αποτέλεσμα.

«Νομίζω μόνο με τα πόδια μπορεί να πάει εκεί κάποιος. Δε γνωρίζω ακριβώς πού βρίσκονται. Τις σπηλιές τις έψαξαν ο σύντροφος της αδερφής μου μαζί με τον αρχηγό της πυροσβεστικής».

Βυθισμένη στην αγωνία η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα, καλείται να κρατήσει όρθια την οικογένεια και να στηρίξει τα τέσσερα παιδιά της που περνούν δύσκολες στιγμές.

«Αυτές οι καταστάσεις σε βρίσκουν σαν κεραυνός. Τα παιδιά δεν ανοίγονται και δεν μιλάνε γι’ αυτό που έχει συμβεί. Δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους. Θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι ο Σπύρος κάπου πήγε για να ηρεμήσει και εν καιρώ, να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει. Να δώσει ένα σημάδι στην οικογένειά του και ιδίως στα παιδιά μας που τον αγαπούν και τον περιμένουν..» λέει συγκινημένη.

Μέσα από την εκπομπή απευθύνει μια σπαρακτική έκκληση.

«Δεν ήταν όνειρο ζωής για μένα να βγω στην εκπομπή. Αν και θαυμάζω την κυρία Νικολούλη, το κάνω γιατί δεν έχω άλλη λύση. Θέλω να μάθω τι συνέβη στον άνθρωπό μας. Το οφείλω στα παιδιά μου. Αύριο μεθαύριο θα μου πουν “μαμά έφυγε ο μπαμπάς από το σπίτι. Δεν οφείλαμε να ψάξουμε παραπάνω;».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ακολουθεί η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα:

«Στις 30 Μαρτίου 2026, εξαφανίστηκε από το Αλιβέρι Ευβοίας, ο Σπυρίδων Ρέτσας, 62 ετών. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 31/3/2026 και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σπυρίδων Ρέτσας έχει ύψος 1.83 μ., είναι εύσωμος, έχει γκρι μαλλιά και πράσινα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” όλο το 24ωρο, στην “Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017”, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».