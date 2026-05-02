MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι γονείς του Στέφανου Τσιτσιπά τσακώθηκαν στο γήπεδο την ώρα της προπόνησης: “Άφησέ τον ήσυχο” – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media από την προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά, μαζί με τους γονείς του.

Το βίντεο έγινε viral, με αρκετούς να σχολιάζουν αρνητικά στα social media τον ρόλο και την παρουσία της οικογένειας στην καθημερινότητα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η μητέρα του Έλληνα τενίστα εμφανίζεται να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δίνοντάς του οδηγίες, μιας και είναι πρώην αθλήτρια. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν άρεσε στον σύζυγό της και πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο Απόστολος, ο οποίος είναι και προπονητής του γιου του, αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους και να την απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η προπόνηση.

Η φράση «άφησέ τον ήσυχο» ξεχώρισε.

Δείτε το βίντεο

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας για τη σχέση του με τους γονείς του.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

