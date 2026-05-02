MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός “τρελάθηκε”: Χιόνια τον Μάιο σε Σέλι, Δράμα, Παρνασσό και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγες ημέρες πριν μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού, πολλές περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά.

Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από το μηδέν, χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους και δεν θυμίζει σε τίποτα ότι βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Μαϊου.

Ο καιρός φαίνεται πως… τρελάθηκε με χιόνια και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά από την ψυχρή εισβολή.

Σε Παρνασσό, Σέλι, στην ορεινή Κορινθία, Λάρισα, Σέρρες και άλλες περιοχές έπεσαν χιόνια θυμίζοντας χειμώνα. Στον Παρνασσό το τοπίο είναι κατάλευκο με χιονόστρωση 3-5 εκατοστά.

Στο Νυμφαίο και το Σέλι το χιόνι ήταν πυκνό και θα έλεγε κανείς ότι βρισκόμαστε στον χειμώνα.

Σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας οι κάτοικοι είδαν χιονισμένες στέγες. Στο Λιβάδι Ελασσόνας, το πρωί τα θερμόμετρα έδειχναν 0 βαθμούς με το σκηνικό να είναι καθαρά χειμωνιάτικο, ίδιο σκηνικό επικρατούσε και στην ορεινή Καλλιπεύκη Ολύμπου.

Στην Ορεινή Κορινθία το σκηνικό ήταν άκρως χειμωνιάτικο… Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα λευκά ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες. Οι θερμοκρασίες σημείωσαν αισθητή πτώση, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό.

Ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 02/05 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας με -3,2 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, αυτές είναι οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 02/05:

Να σημειωθεί ότι ήταν ιστορική η φετινή Πρωτομαγιά, καθώς θεωρείται η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το 1890.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

