Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης για την επικείμενη εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ανέβηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στη σκηνή του σταδίου Stadthalle, ερμηνεύοντας το «Ferto», σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Ακύλας συναντά στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό τρόπο, τέσσερις χαρακτήρες: την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρίστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Σημειώνεται ότι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Τέλος, η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Akylas Eurovision 2026

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσική επίθεση στη Χερσώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 57 λεπτά πριν

Στη Θεσσαλονίκη συναντώνται τα Βαλκάνια – Υπό την αιγίδα του ΥΜΑΘ το 30ο επετειακό Συνέδριο της BaSS

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ζω καλά: Ποιες κυρίες φιλοξενεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης αυτό το Σαββατοκύριακο;

ΖΩΔΙΑ 17 ώρες πριν

Αυτά τα τρία ζώδια θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει μέχρι το καλοκαίρι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στον Άραξο, τρεις τραυματίες – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Μεσσηνία: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 21χρονο και τέσσερις τραυματίες