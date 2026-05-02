Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης για την επικείμενη εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ανέβηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στη σκηνή του σταδίου Stadthalle, ερμηνεύοντας το «Ferto», σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Ακύλας συναντά στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό τρόπο, τέσσερις χαρακτήρες: την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρίστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Σημειώνεται ότι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Τέλος, η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.