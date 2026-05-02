Βίκυ Κάβουρα: Από έλλειψη λίπους και κάποιες υπερβολές που έκανα, είχα ορμονολογικά θέματα

Για τα ορμονολογικά θέματα που αντιμετώπισε για χρόνια, λόγω υπερβολών και έλλειψης λίπους, μίλησε η Βίκυ Κάβουρα όταν συνάντησε τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Ζω καλά».

Τα όσα είπε η γνωστή ηθοποιός, προβλήθηκαν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, η Βίκυ Κάβουρα σημείωσε ότι μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετώπισε για να προστατέψει και άλλες γυναίκες.

«Από έλλειψη λίπους και από κάποιες υπερβολές που έχω κάνει σε πολύ μικρή ηλικία, προ-εφηβεία μέχρι αρκετά μετά, είχα θέματα για πάρα πολλά χρόνια. Θέματα ορμονολογικά, με την περίοδο μου», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η όμορφη ηθοποιός.

«Ρωτούσα και πριν την γιατρό και μου είπε ότι ήταν από την έλλειψη λίπους. Γι’ αυτό μιλάω συνέχεια γι’ αυτό, για να προστατέψω άλλες κοπέλες που μπορεί να σκέφτονται έτσι απλά. Είναι πολύ πιο σύνθετο όλο αυτό», δήλωσε ακόμα η Βίκυ Κάβουρα.

«Αυτό που με άλλαξε ήταν πως είδα ότι είχα θέματα κάθε μήνα. Αυτό ήταν που με έκανε και να διαβάσω τόσο πολύ για την διατροφή και να πάρω και κάποια πτυχία ως γυμνάστρια, για να ξέρω πως προπονούμαι», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Βίκυ Κάβουρα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.