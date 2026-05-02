Θεσσαλονίκη: Νέο Ειδικό Κέντρο με τη συνεργασία καρδιολογικών κλινικών του Παπανικολάου και του ΑΧΕΠΑ

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ συγκροτούν το πρώτο στην Ελλάδα κοινό δημόσιο Κέντρο με έδρα την Θεσσαλονίκη για διαδερμικές επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες.

Η αναγνώριση του Ειδικού Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημόσια υγεία, επιτρέποντας την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, όπως το σύστημα MitraClip .

Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στο ΑΧΕΠΑ από ενιαία εξειδικευμένη ιατρική ομάδα με τη συμμετοχή γιατρών της «ομάδας καρδιάς» και των δυο νοσοκομείων διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και φροντίδας.

Το νέο Ειδικό Κέντρο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες ασθενών από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ασθενείς με βαλβιδοπάθειες και άλλες σύνθετες καρδιακές παθήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» υπό την Διεύθυνση του Δρ Ι. Ζαρίφη είναι ήδη, από το 2017, αναγνωρισμένο Κέντρο για τη διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI) έχοντας εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ασθενών με θετικά αποτελέσματα.

Η επεμβατική καρδιολογία βρίσκεται στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής προσφέροντας λύσεις σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε ανοιχτό χειρουργείο. Οι ελάχιστα επεμβατικές αυτές τεχνικές αποτελούν πλέον αξιόπιστες και προσβάσιμες θεραπευτικές επιλογές στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας.