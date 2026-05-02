Θεσσαλονίκη: Νέο Ειδικό Κέντρο με τη συνεργασία καρδιολογικών κλινικών του Παπανικολάου και του ΑΧΕΠΑ

THESTIVAL TEAM

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ συγκροτούν το πρώτο στην Ελλάδα κοινό δημόσιο Κέντρο με έδρα την Θεσσαλονίκη για διαδερμικές επεμβάσεις σε καρδιακές βαλβίδες.

Η αναγνώριση του Ειδικού Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημόσια υγεία, επιτρέποντας την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, όπως το σύστημα MitraClip .

Οι επεμβάσεις θα πραγματοποιούνται στο ΑΧΕΠΑ από ενιαία εξειδικευμένη ιατρική ομάδα με τη συμμετοχή γιατρών της «ομάδας καρδιάς» και των δυο νοσοκομείων διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και φροντίδας.

Το νέο Ειδικό Κέντρο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες ασθενών από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ασθενείς με βαλβιδοπάθειες και άλλες σύνθετες καρδιακές παθήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» υπό την Διεύθυνση του Δρ Ι. Ζαρίφη είναι ήδη, από το 2017, αναγνωρισμένο Κέντρο για τη διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας (TAVI) έχοντας εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ασθενών με θετικά αποτελέσματα.

Η επεμβατική καρδιολογία βρίσκεται στην αιχμή της σύγχρονης ιατρικής προσφέροντας λύσεις σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε ανοιχτό χειρουργείο. Οι ελάχιστα επεμβατικές αυτές τεχνικές αποτελούν πλέον αξιόπιστες και προσβάσιμες θεραπευτικές επιλογές στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας.

ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο Παπανικολάου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Τρεις συλλήψεις για τους βανδαλισμούς στο Εφετείο Αθηνών: Κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρας, αντιασφυξιογόνες μάσκες

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

CNN: Η πιο παράξενη πτυχή του πολέμου στο Ιράν που έχει μπερδέψει τους ειδικούς της αγοράς πετρελαίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Η Καρυστιανού προαναγγέλλει κόμμα μέσα στον Μάιο και καταγγέλλει: Προσπαθούν να μας διχάσουν εξαγοράζοντας κάποιους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εύβοια: Άγνωστοι έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά – Δείτε εικόνες