Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου κατά Αχιλλέα Μπέου: “Απαίσια συμπεριφορά, απάνθρωπο”

Την οργή της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα φαίνεται πως προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου περί… ευθανασίας των αδέσποτων ζώων.

Η παρουσιάστρια του «Ραντεβού το ΣΚ» έκανε λόγο περί σοκαριστικής δήλωσης, αναφέροντας ότι σηκώνεται η τρίχα σε όποιον ακούει τα περί ευθανασίας. «Τι είναι η ευθανασία; Σκοτώνω μια ψυχή. Είναι σοκαριστικό!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Από την πλευρά του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το ότι κάποιος παρατά ένα ζώο, για το οποίο δεν αισθάνεται υπεύθνος, χωρίς να το στειρώσει, ασκώντας δριμεία κριτική στον δήμαρχο Βόλου για τη στάση του.

Παράλληλα, η Άρια Καλύβα χαρακτήρισε τη στάση του Αχιλλέα Μπέου ως «ρεσιτάλ ανθρωπόμορφου κυνισμού για άλλη μία φορά από τον κύριο Μπέο, αρνητικός πρωταγωνιστής της δημοσιότητας», αποδίδοντάς τον τον χαρακτηρισμό του «εργολάβου θανάτου».