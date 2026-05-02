Αθήνα: Αυτό είναι το κτίριο του παράνομου γηροκομείου που έγινε κολαστήριο για τέσσερις ηλικιωμένες – Δείτε εικόνες

Κλειστό παραμένει το διαμέρισμα που μία 72χρονη χρησιμοποιούσε παράνομα ως χώρο ιδιωτικού γηροκομείου στους Αμπελόκηπους Αττικής.

Ένας χώρος όπου 4 ηλικιωμένες ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες, και χρειάστηκε η καταγγελία της κόρης μίας εξ αυτών, για να αποκαλυφθεί η θλιβερή εικόνα.

Το διαμέρισμα όπου κρατούσε ουσιαστικά σαν όμηρους τις 4 ηλικιωμένες, καθώς είχε φτάσει στο σημείο να τους πάρει τα κινητά ώστε να τους ελέγχει πλήρως και να τους κόψει επικοινωνία με συγγενείς.

Η 72χρονη στον ίδιο χώρο, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 3, στον 4ο όροφο, είχε και αδέσποτες γάτες και σκυλιά, τα οποία επίσης φαίνεται πως δεν φρόντιζε.

Ο εκβιασμός που έφερε την αποκάλυψη και η μαρτυρία ένοικου της πολυκατοικίας

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η 72χρονη φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να την απειλήσει πως αν δε τις δώσει τα λεφτά, θα πετάξει σε κάδο απορριμμάτων τη μητέρα της.

Η 72χρονη πάντως κρατούσε καλά κρυμμένο το μυστικό γηροκομείο καθώς στην πολυκατοικία δεν είχαν καταλάβει τι έγινε. Την ώρα που έφτασε η αστυνομία και φώναξε «ασφάλεια» για να μπει μέσα στο κτίριο, αντιλήφθηκαν ότι μέσα στη πολυκατοικία υπήρχε ένα παράνομο γηροκομείο.

Ένοικος της πολυκατοικίας είπε ότι είδε τους αστυνομικούς την ώρα της εφόδου να φωνάζουν «ασφάλεια, ασφάλεια». Στη συνέχεια τόνισε ότι «είδα μια γυναίκα να βγαίνει με το καροτσάκι, άρρωστη ήταν, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήραν. Ούτε θα σκεφτόμουν ότι ήταν γηροκομείο εκεί».

Η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει και μια ηλικιωμένη που νόμιζε ότι απλά διαμένει εδώ, δίχως να πιστεύει ότι λειτουργούσε τον τέταρτο ως παράνομο γηροκομείο. Η ένοικος τόνισε ότι δεν έβλεπε κινητικότητα τον τελευταίο καιρό, ωστόσο υπογράμμισε ότι στον τέταρτο όροφο γίνονταν πάρτι στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αστυνομική έφοδο, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε πεισματικά να ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές με ψευδή στοιχεία.

Προσωρινά ελεύθερη μέχρι τη δίκη

Η 72χρονη οδηγήθηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου έλαβε αναβολή και έτσι η δίκη θα γίνει στις 6 Μαΐου, καθώς δεν παρέστησαν μάρτυρες.

Η κατηγορούμενη αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εβδομαδιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Τέλος, η 72χρονη είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατ’ εξακολούθηση και απείθεια.