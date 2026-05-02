Άραξος: Πιο σοβαρά η δημοσιογράφος που τραυματίστηκε από την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο – Πιθανότατα να χειρουργηθεί

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά από το πρωτοφανές ατύχημα με την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει δημοσιογράφοι στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μια δημοσιογράφο, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού, ενώ έχουν υποστεί ζημιές οι εξοπλισμοί των τεχνικών. Στην τελετή, η οποία ολοκληρώθηκε κανονικά, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737-8 της TUI, το οποίο φέρει την ονομασία «Patra» ως μέρος πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Παπασταύρου: Βλέπω αλλαγή στο περιτύλιγμα του Τσίπρα, όχι στη σκέψη του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κοντογεώργης: Μια σημαντική εξέλιξη για την ορεινή Ελλάδα που αξίζει να γνωρίζουμε!

ΣΧΕΣΕΙΣ 10 ώρες πριν

Έρευνα: Οι λιγότεροι “ψεύτικοι” οργασμοί βελτιώνουν τη σεξουαλική σου ζωή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Άρης: Χάνουν ΟΦΗ οι Μορόν και Χόνγκλα – Μέρος της προπόνησης ο Μεντίλ

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Γερμανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά 

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τρομακτικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη με αστυνομικούς να εκτοξεύονται από το ωστικό κύμα