Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης για το παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους

Για τις 6 Μαϊου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η γυναίκα επρόκειτο να δικαστεί από Αυτόφωρο Δικαστήριο για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή, και απείθεια.

Ωστόσο, η δίκη της αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Αναβάλλοντας την εκδίκαση της υπόθεσης το δικαστήριο ήρε μάλιστα την κράτηση της κατηγορουμένης. Της επέβαλλε όμως τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά μέχρι να γίνει η δίκη της.