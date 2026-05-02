Νέα πρόκληση των Τούρκων: Με αφορμή τον στολίσκο για τη Γάζα, αμφισβητούν ξανά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

Ευκαιρία για νέες προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας βρήκαν οι Τούρκοι, με πηγές του υπουργείου Άμυνας της γείτονος να υποστηρίζουν ότι υπήρξε «αδράνεια» της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά στην πρόσφατη επέμβαση του Ισραήλ στον στολίσκο για τη Γάζα, 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης.

Οι ίδιες πηγές, τις οποίες αναπαράγουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μιλούν για «παθητική στάση» της Αθήνας έναντι του Ισραήλ απέναντι στην πρόσφατη επέμβαση του ισραηλινού ναυτικού στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι, σε προχθεσινή (30/4) ανακοίνωσή του, «με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης», το ελληνικό ΥΠΕΞ είχε καλέσει σε «αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

«Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους. Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών Αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες» ανέφερε η ελληνική ανακοίνωση.

Αν πιστέψουμε τους Τούρκους, ωστόσο, τα παραπάνω αναδεικνύουν τη «σοβαρή αδιαφορία της Ελλάδας για τις διεθνείς υποχρεώσεις της και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου».

Η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται επίσης ότι η αποτυχία των ελληνικών αρχών να αντιδράσουν στο περιστατικό, το οποίο περιλάμβανε διακοπή επικοινωνιών, παρενόχληση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρεσάλτο σε ορισμένα σκάφη, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την υποχρέωση της χώρας να προστατεύει τα πολιτικά πλοία και να διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Η Τουρκία τονίζει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ παραβίασαν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και υποστηρίζει ότι η στάση της Ελλάδας εντείνει τις αμφισβητήσεις γύρω από τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Οι ίδιες τουρκικές πηγές διατείνονται πως η μη αντίδραση των ελληνικών αρχών στη διαδικασία επαναπροσανατολισμού του πλοίου που μετέφερε το πλήρωμα που κρατήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε ελληνικό λιμάνι, καθώς και η απόφαση να μην εμποδιστεί αυτή η διαδικασία, προκαλεί έντονες επικρίσεις από την ελληνική κοινή γνώμη (!). Η Ελλάδα, σύμφωνα με τους Τούρκους, «φαίνεται να αγνοεί τις διεθνείς της ευθύνες και να επιδεικνύει αδιαφορία για την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή, κάτι που αποδυναμώνει τη θέση της χώρας σε διεθνές επίπεδο».

Οι Τούρκοι δεν διστάζουν μάλιστα να επικρίνουν την ελληνική πολιτική ηγεσία -και δη, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια- υποστηρίζοντας ευθαρσώς ότι οι πολιτικές τους δημιουργούν διαμάχες σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει πάντως ότι η παρέμβαση του Ισραήλ κατά του στολίσκου και οι αντίστοιχες στρατιωτικές δραστηριότητες του Ισραήλ στη Γάζα αυξάνουν τις εντάσεις και αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Όπως υποστηρίζουν, αυτές οι εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και τη βιωσιμότητα του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. «Η στάση της Ελλάδας» καταγγέλλουν, «δεν αντανακλά τις διεθνείς υποχρεώσεις της και δεν συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς δικαίου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ζήτημα του στολίσκου είχε υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν.

