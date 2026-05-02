Eurovision 2026: Το σενάριο που θα δούμε επί σκηνής – Το video game, οι 4 χαρακτήρες και η μητέρα του Akyla

Στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε για πρώτη φορά ο Akylas το μεσημέρι του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026, πραγματοποιώντας την παρθενική πρόβα της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» με τη γνωστή του έντονη σκηνική παρουσία, σε μια εμφάνιση που φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δοθούν στη δημοσιότητα την Κυριακή 3 Μαΐου, ενώ η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Η σκηνική αφήγηση κινείται σε ένα σύμπαν video game, με τον Akylas να αλληλεπιδρά με τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης), σε ένα concept που συνδυάζει χιούμορ και δυναμισμό. Στη συνέχεια, σε μια πιο συναισθηματική «παράβαση», ο καλλιτέχνης βγαίνει από τον ρόλο του, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του, δημιουργώντας ένα έντονα φορτισμένο στιγμιότυπο.



Όπως αναφέρουν σχετικά Eurovision blogs, ο Akylas εμφανίζεται με ένα ιδιαίτερο outfit που παραπέμπει σε τίγρη, με στόχο να ενισχύσει τη θεατρικότητα της εμφάνισης και να αξιοποιήσει το συναισθηματικό στοιχείο του τραγουδιού.



Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας κύλησε ομαλά, με την αποστολή να εμφανίζεται ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα και την πρώτη εικόνα στη σκηνή.

Τη δημιουργική ομάδα της ελληνικής συμμετοχής αποτελούν οι Χρήστος Μαγκανάς (video art), Γιάννης Μουρίκης (σκηνικά), Γιώργος Τέλλος (φωτισμοί), Φίλιππος Μίσσας (κοστούμι Akylas) και Γιώργος Σεγρεδάκης (κοστούμια τεσσάρων χαρακτήρων).

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο Akylas είχε μοιραστεί φωτογραφία με ολόκληρη την αποστολή, δίνοντας το στίγμα του κλίματος ενότητας πριν την πρώτη μεγάλη δοκιμή.

