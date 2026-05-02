MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συμπλοκή ανηλίκων στο Περιστέρι – Τραυματίστηκαν δύο 15χρονοι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής (01/05) στο Περιστέρι, όταν περίπου δέκα νεαρά άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.


Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε σήμα για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών ατόμων στην οδό Αϊδινίου στο Περιστέρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επρόκειτο για ανήλικους, με τους περισσότερους να είναι περίπου 15 ετών. Στους δύο από αυτούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν στη συμπλοκή, προτάθηκε να πάνε με ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν και παραμένει άγνωστο αν τελικά πήγαν με ίδια μέσα ή όχι.


Οι υπόλοιποι νεαροί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει κάποιους από τους νεαρούς και συνεχίζει να τους αναζητά προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό.

Στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή, υπάρχουν καταστήματα, με τους καταστηματάρχες και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά να φαίνονται φοβισμένοι από το περιστατικό καθώς αρνήθηκαν να δώσουν κάποιες μαρτυρίες στην κάμερα.

Ελληνική Αστυνομία Συμπλοκή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ιράν: Ακόμη δύο εκτελέσεις ανδρών για συνεργασία με το Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Αιχμή Τουσκ για τον Τραμπ: “Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Συγκινεί ο Ηλίας Κόζας για τον Αγάθωνα: “Ήταν και αδελφός και φίλος και πατέρας, μαζί”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καταδίωξη ταχυπλόου στη Σάμο από το Λιμενικό: Περισυνελέγησαν 14 άτομα, συνελήφθη ο διακινητής

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτώρια Μπέκαμ “λιώνουν” στη γυμναστική και μας δείχνουν το αποτέλεσμα – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσίασε το show του διάσημου Ιταλού ακροβάτη μηχανής για τα 40 χρόνια Vespa Club – Δείτε εικόνες