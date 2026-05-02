MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η χώρα-παράδεισος που δεν έχει νόμισμα και αεροδρόμια: Οι κάτοικοί της δεν χρειάζονται καν να εργάζονται

|
THESTIVAL TEAM

Δεν υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο. Το Λιχτενστάιν είναι μία από αυτές. Αυτό το μικρό, περίκλειστο κράτος της Κεντρικής Ευρώπης δεν διαθέτει αεροδρόμια, όπως συμβαίνει επίσης με το Μονακό, την Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο.

Για να ταξιδέψει κανείς αεροπορικώς στο Λιχτενστάιν, πρέπει πρώτα να μεταβεί σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο. Τα πλησιέστερα, σε απόσταση, είναι της Ζυρίχης (Ελβετία), που βρίσκεται λίγο πάνω από 130 χιλιόμετρα οδικώς, και του Φριντριχσχάφεν στη Γερμανία, σε απόσταση μικρότερη των 90 χιλιομέτρων. Μια άλλη επιλογή είναι να πετάξει κανείς προς την Αυστρία.

Πέρα από αυτά, ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτού του μικρού κράτους, του οποίου ο πληθυσμός μόλις φτάνει τους 40.000 κατοίκους, είναι το κατά κεφαλήν εισόδημά του. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, λόγω της χαμηλής φορολογίας του. Ξεχωρίζει επίσης για το χαμηλό δημόσιο χρέος και τη χαμηλή ανεργία.

Η χώρα δεν χρειάζεται μια μεγάλη τουριστική βιομηχανία, καθώς μεγάλο μέρος της οικονομίας της βασίζεται στους χρηματοοικονομικούς και βιομηχανικούς τομείς. Η πρωτεύουσα της χώρας, το Βαντούζ, εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες κάθε χρόνο, που θέλουν να δουν τους αμπελώνες της κοιλάδας του Ρήνου, τα μονοπάτια πεζοπορίας στο Μάλμπουν και το ίδιο το κάστρο του Βαντούζ.

Πρόκειται για την τέταρτη μικρότερη χώρα της Ευρώπης, μετά την Πόλη του Βατικανού, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο. Η επίσημη γλώσσα είναι τα γερμανικά. Όσον αφορά άλλες συνδέσεις, όπως οι σιδηροδρομικές, δεν είναι επίσης πολλές. Στο Λιχτενστάιν υπάρχουν μόνο λίγες στάσεις τρένου μεταξύ του Φέλντκιρχ (Αυστρία) και του Μπουχς (Ελβετία).

Το επίσημο νόμισμα του Λιχτενστάιν είναι το ελβετικό φράγκο. Λόγω της τελωνειακής και νομισματικής ένωσης με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν χρησιμοποιεί το ελβετικό φράγκο για όλες τις συναλλαγές του. Αν και δεν χρησιμοποιεί το ευρώ, το ευρώ γίνεται συχνά δεκτό σε τουριστικές περιοχές, αλλά η ρέστα δίνεται συνήθως σε ελβετικό φράγκο. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το ελβετικό φράγκο, το πριγκιπάτο έχει το δικαίωμα, βάσει συμφωνίας, να παράγει το δικό του «φράγκο Λίχτενσταϊν» σε κέρματα, αλλά όχι σε χαρτονομίσματα.

Λιχτενστάιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Φωτιά σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα: Καίγονται ελαστικά – Δείτε βίντεο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ώρες πριν

Ανθρωποειδή ρομπότ αναλαμβάνουν τις αποσκευές στα αεροδρόμια του Τόκιο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Νίκος Μουρατίδης: Στενοχωριέμαι για τον Μαζωνάκη, τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σταρ

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΗΠΑ: Υψηλόβαθμοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου εκφράζουν ανησυχία για το σχέδιο Τραμπ να αποσύρει Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Πλοίο προσέκρουσε στο μόλο – Αναστάτωση στο λιμάνι του νησιού

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ο χορός της Ιωάννας Τούνη και η αποκάλυψη για τον σύντροφό της: Το αγόρι μου είναι “Ρουβίτσος” – Δείτε βίντεο