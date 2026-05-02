Φωτιά σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα: Καίγονται ελαστικά – Δείτε βίντεο
Πυκνοί καπνοί άρχισαν να καλύπτουν μεγάλο μέρος της νότιας Πάτρας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε λάστιχα στον χώρο του πρώην εργοστασίου της “Πιρέλλι”
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο δεν φαίνεται να προκύπτει κίνδυνος για κάποιον άνθρωπο.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου.
Πηγή: tempo24.gr