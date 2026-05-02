Φωτιά σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα: Καίγονται ελαστικά – Δείτε βίντεο

Πυκνοί καπνοί άρχισαν να καλύπτουν μεγάλο μέρος της νότιας Πάτρας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε λάστιχα στον χώρο του πρώην εργοστασίου της “Πιρέλλι”

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο δεν φαίνεται να προκύπτει κίνδυνος για κάποιον άνθρωπο.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου.

Πηγή: tempo24.gr

Ελληνική Αστυνομία Πάτρα Πυροσβεστική

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Γερμανία: Ελεύθερος ο “Τίμι”, η φάλαινα που είχε παγιδευτεί σε αβαθή στη Βαλτική για 29 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ιράν: Η ιρανική πρόταση που απορρίφθηκε από τον Τραμπ προβλέπει άνοιγμα του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Μελάνια “μισεί” όταν χορεύει το “YMCA”: “Δεν είναι προεδρικό”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν οβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Η ανατρεπτική κωμωδία της Π. Φυλακτάκη “Group Therapy” από σήμερα στο Φουαγέ της ΕΜΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;