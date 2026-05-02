MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Βάσια Παναγοπούλου κινείται νομικά για το ατύχημα που είχε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

|
THESTIVAL TEAM

Μία μεγάλη περιπέτεια βιώνει τις τελευταίες ημέρες η Βάσια Παναγοπούλου, καθώς είχε ένα ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη και έπαθε κάταγμα αστραγάλου.

Την αποκάλυψη είχε κάνει μέσω του Facebook την Τρίτη (28/04) μία φίλη της Βάσιας Παναγοπούλου, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη συμπεριφορά των υπαλλήλων της αεροπορικής εταιρείας στην Τουρκία.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε το Σάββατο (02/05) στην εκπομπή “Weekend Live”, αναφέροντας ότι θα κινηθεί νομικά για το ατύχημα.

«Αναγκάστηκα να βάλω γύψο και θα μείνω στο γύψο για 6 εβδομάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δουλειά μου, που δυστυχώς πρέπει να ταξιδεύω για να πηγαίνω στην Κύπρο για γυρίσματα. Οπότε, προφανώς θα ζητήσω ευθύνες, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη. Και το ατύχημα και η μετέπειτα συμπεριφορά», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Η νομική κίνηση θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή προς Θεού, το κυριότερο δεν είναι η ασφάλεια των επιβατών; Είναι πράγματα μη διαπραγματεύσιμα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να βρίσκονται άνθρωποι, να σκοτώνονται στις σκάλες του αεροπλάνου. Δηλαδή, έλεος. Είναι φοβερό αυτό», πρόσθεσε.

«Εκτός από το ότι οι αεροπορικές ανεβάζουν τα εισιτήριά τους επικαλούμενες τάχα μου δήθεν την αύξηση των καυσίμων, θα έπρεπε να δίνουν κύριο λόγο στην ασφάλεια των επιβατών τους», κατέληξε η Βάσια Παναγοπούλου.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

