Αποστόλης Ψαρρός: Μετρούσα τους θεατές από τη σκηνή για να δω αν βγαίνει το ενοίκιο

Με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Να μ’ αγαπάς” του Alpha, ο Αποστόλης Ψαρρός παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου και στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο νεαρός ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο και στις δουλειές που έκανε παράλληλα με την υποκριτική για βιοποριστικούς λόγους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αποστόλης Ψαρρός εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “τελείωσα τη δραματική σχολή το ’10, με το που άρχισε να μην γίνεται μυθοπλασία στην τηλεόραση και κόπηκαν όλες οι επιδοτήσεις στα θέατρα. Οι δικοί μου είδαν ότι “η βίδα είναι λασκαρισμένοι” και, αν μη τι άλλο, ήταν οι πρώτοι που μου το έλεγαν”.

“Έχω σπουδάσει και τουριστικά και είχα κάνει και άλλα πράγματα, δεν έχω σταματήσει να δουλεύω από τα 17 μου. Όταν οι γονείς μου είδαν ότι πέρασα στο Εθνικό θέατρο, δεν το πολυπίστευαν γιατί το έκανα και λίγο κρυφά. Έχω δουλέψει σε τουριστικό γραφείο, σε ταξιδιωτικούς οργανισμούς, έχω δουλέψει σε εκδρομές και σε μπαρ, σε εστιατόρια, σε πώληση παπουτσιού και σε τηλεφωνικό κέντρο. Όλα αυτά παράλληλα πάντα με την υποκριτική, για την επιβίωση τα έκανα”.

“Πρόσφατα είχα κάνει μια παράσταση και είχα μπει στην παραγωγή, πριν από δυο τρία χρόνια. Έχει κάτσει η φάση που κάθομαι στην καρέκλα, κοιτάζω το κοινό και μετράω τους θεατές για να δω αν βγαίνει το ενοίκιο. Κάποια στιγμή με σκουντάει ο συνάδελφος γιατί παίζαμε εκείνη την ώρα και είχα χάσει τα λόγια μου” συμπλήρωσε, επίσης, ο Αποστόλης Ψαρρός στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.