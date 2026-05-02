Το “ευχαριστώ” των ΣΦ ΠΑΟΚ: Να μην ξεχαστούν τ’ αδέρφια μας, ΠΑΟΚ σημαίνει όλοι μαζί μια γροθιά

Μία εβδομάδα μετά τον τελικό του Κύπελλο Ελλάδας, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ εξέδωσαν ανακοίνωση, μέσω της οποίας ευχαρίστησαν τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη προς το «ασπρόμαυρο» οπαδικό κίνημα και τις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών. Παράλληλα, έστειλαν μήνυμα ενότητας, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ, με συσπείρωση και δύναμη, θα επιστρέψει σύντομα στον δρόμο των επιτυχιών.

Αναλυτικά, τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε από τα βάθη της καρδιάς μας να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο του Π.Α.Ο.Κ που παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής συνέδραμε με αφορμή τον τελικό κυπέλλου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για το οπαδικό μας κίνημα απ’ το υστέρημα του.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πως απ’ το πρώτο μέχρι και το τελευταίο ευρώ όλα τα χρήματα μοιράστηκαν στις οικογένειες των θυμάτων. Σίγουρα όλοι φανταζόμασταν από μικρά παιδιά διαφορετικά τη χρονιά των 100 χρόνων με τίτλους, γιορτές, πανηγύρια και μια πόλη να καίγεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η μοίρα όμως έμελλε να μας παίξει άσχημο παιχνίδι και να μας υπενθυμίσει ότι αυτός ο σύλλογος γεννήθηκε και μεγαλούργησε μέσα απ’ την πίκρα και τον πόνο.

Σκοπός μας είναι μέσω της αμέριστης στήριξης και αλληλεγγύης μας στους οικείους των αδερφών μας να μην ξεχαστούν ποτέ και να είναι πάντα νοερά δίπλα μας σ’ όλα τα πέταλα της γης. Θέλουμε σ’ αυτή την προσπάθεια δίπλα μας όλο τον κόσμο σαν μια γροθιά γιατί αυτό σημαίνει Π.Α.Ο.Κ.

Συνεχίζουμε ενωμένοι και δυνατοί για να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες στηρίζοντας ο ένας τον άλλον γιατί όπως είπε και ένας Ινδιάνος ΠΑΟΚτσης επιτρέπεται να πέσεις επιβάλλεται να σηκωθείς.

ΥΓ: ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙΤΕ

Υ.Γ2: ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΛΟ Π.Α.Ο.Κ

Μετά τιμής,

Σύνδεσμοι φίλων Π.Α.Ο.Κ»

