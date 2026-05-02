Φυλακές Δομοκού: Κρατούμενος κάρφωσε συγκρατούμενο του με αυτοσχέδιο αντικείμενο

Άγρια επίθεση σημειώθηκε στην Παρασκευή στις φυλακές Δομοκού, όταν ένας 33χρονος κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενο του.

Το περιστατικό όπως αναφέρει το thebest.gr, σημειώθηκε περίπου στις 19:30, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο κρατούμενος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

