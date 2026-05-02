Μαρίνα Ασλάνογλου: Είμαι σε μια περίοδο αυτοπροστασίας και με έχω βάλει εμένα μπροστά τώρα

Με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά “Porto Leone” του Alpha, η Μαρίνα Ασλάνογλου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή πρωταγωνίστρια μίλησε για τις αλλαγές που έχει υλοποιήσει σήμερα στη ζωή της και για τους λόγους που δεν μετανιώνει για τίποτα που αφορά το παρελθόν.

Αν σε έβλεπες πριν από δέκα χρόνια, τι θα σου έλεγες για σήμερα;

Δεν μετανιώνω ποτέ για τα πράγματα που κάνω. Γιατί είναι επιλογές, είτε καλές είτε κακές. Αυτό που θα έλεγα στον εαυτό μου, πριν από δέκα χρόνια, είναι “μη χάσεις τον δρόμο σου”.

Σήμερα είσαι πιο κοντά σε αυτό που θέλεις να είσαι;

Ναι, είμαι πιο συνειδητοποιημένη σε αυτό που νιώθω ότι είμαι. Υπάρχουν κάποιες φάσεις που αφήνεις λίγο πίσω τον εαυτό σου, γιατί έρχονται άλλα πράγματα, παιδί, υποχρεώσεις, κλπ. Όταν όμως όλα παίρνουν τον δρόμο τους, αρχίζεις να επανέρχεσαι. Γι’ αυτό λέω ότι είμαι σε μια περίοδο αυτοπροστασίας και με έχω βάλει εμένα μπροστά τώρα. Έχω βάλει εμένα, τι μου αρέσει, τι θέλω και τι επιθυμώ.

Το παιδί μου θα είναι πάνω απ’ όλα, αλλά όχι να κάνω μεγάλες εκπτώσεις, όχι να αφήσω πίσω εμένα για να είναι όλοι οι άλλοι μπροστά, να τους έχω χαρούμενους και τακτοποιημένους. Πρέπει να είμαι και εγώ τακτοποιημένη.

Θα άλλαζες ριζικά κάτι στη ζωή σου;

Όχι, δεν νομίζω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για ό,τι έχω ζήσει και ό,τι έχω περάσει. Είναι οι διαδρομές μου. Είναι το βαλιτσάκι με τις εμπειρίες μου και τις στιγμές που έχω περάσει και τα κεφάλαια της ζωής μου. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη για ό,τι έχω ζήσει και με τον τρόπο που έχει συμβεί, δεν θα άλλαζα κάτι, να πω την αλήθεια.