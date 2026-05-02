Πέτρος Πολυχρονίδης: Έχω την αίσθηση ότι ο “Τροχός της τύχης” δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί που μπορεί

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα με αφορμή το νέο τηλεπαιχνίδι “1% Club” στο πρόγραμμα του STAR.

Ανάμεσα σε άλλα, ωστόσο, ο γνωστός παρουσιαστής δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην πολυετή παρουσία του στο τιμόνι του “Τροχού της τύχης” και στις αλλαγές που παρατηρεί στο τηλεοπτικό κοινό.

Τι σημαίνει για εσένα ο “Τροχός της τύχης” ύστερα από τόσα χρόνια;

Δεν μου δημιουργεί το άγχος της “13ης σεζόν”. Αντίθετα, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί που μπορεί. Είναι ένα παιχνίδι με δυναμική, μπορεί – και πρέπει – να έχει διάρκεια και να γίνει σταθερή συνήθεια για το κοινό. Με χαροποιεί που πλέον βλέπουμε και άλλα παιχνίδι να φτάνουν τις έξι, επτά ή και οκτώ σεζόν, κάτι που παλαιότερα δεν ήταν αυτονόητο. Πιστεύω ότι ακόμη δεν έχει δώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και ότι συνεχίζει να εξελίσσεται, φέρνοντας μαζί του και νέες γενιές τηλεθεατών.

Έχει αλλάξει το κοινό μέσα στον χρόνο;’

Ύστερα από τόσες σεζόν, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι πράγματα που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Φέτος, για παράδειγμα, συμμετείχαν περίπου 600 παίκτες, κυρίως νέοι άνθρωποι. Αρκετοί το παρακολουθούσαν ως παιδιά και τώρα βρέθηκαν στο παιχνίδι. Εκεί συνειδητοποιείς ότι το πρόγραμμα έχει ουσιαστικά μεγαλώσει μαζί με μια ολόκληρη γενιά. Αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση και αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του παιχνιδιού.