Αγωνία για βρέφος στη Σκόπελο: Πιθανότατα ήπιε ποντικοφάρμακο -Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου, έγινε πλύση στομάχου

Ανησυχία προκάλεσε ένα περιστατικό στη Σκόπελο με βρέφος 19 μηνών, καθώς χρειάστηκε να διακομιστεί εκτάκτως στο Νοσοκομείο Βόλου, έπειτα από την υποψία ότι ήρθε σε επαφή με επικίνδυνη ουσία.

Σύμφωνα με το magnesianews, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση.


Η μεταφορά προς τον Βόλο ξεκίνησε με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, με ισχυρούς ανέμους, δυσχέραναν τη διαδικασία, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή.

Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου, του «Άξιον Εστί» που ξεκίνησε από την Αλόννησο για Σκόπελο, το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στον Βόλο και το νοσοκομείο.


Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλύσης στομάχου, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος για την υγεία του.

