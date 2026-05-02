Αλαλούμ στην Κρήτη: Πήγε στο Φαράγγι της Σαμαριάς με ηλεκτρονικό εισιτήριο αλλά ήταν κλειστά

Ένα απίστευτο περιστατικό που αναδεικνύει την έλλειψη συντονισμού στις ψηφιακές πλατφόρμες εκτυλίχθηκε στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Ενώ το φαράγγι παραμένει κλειστό λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, μια τουρίστρια κατάφερε να εκδώσει κανονικά ηλεκτρονικό εισιτήριο, πιστεύοντας πως η διαδρομή είναι προσβάσιμη.

Η γυναίκα εμφανίστηκε χθες το πρωί στη νότια είσοδο, από την πλευρά της Αγίας Ρουμέλης, και έμεινε άναυδη όταν οι υπεύθυνοι την ενημέρωσαν πως δεν μπορεί να προχωρήσει. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως η επίσημη πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων ήταν «ανοιχτή» κανονικά από την 1η Μαΐου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να προχωρούν σε κρατήσεις. Μάλιστα, η συγκεκριμένη τουρίστρια είχε εκδώσει δωρεάν εισιτήριο με την ιδιότητα της σπουδάστριας, το οποίο έφερε κανονικά τη σήμανση της τρέχουσας ημερομηνίας.

Μετά το «αλαλούμ» που προκλήθηκε, ο ΟΦΥΠΕΚΑ προχώρησε στο κλείσιμο της πλατφόρμας για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η έκδοση εισιτηρίων θα παραμείνει αδύνατη μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Η πλατφόρμα αναμένεται να «ανοίξει» ξανά το Σάββατο 16 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης στο μονοπάτι, επιτρέποντας επιτέλους την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών.

Το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων απενεργοποιήθηκε άμεσα, μεταθέτοντας τις ελπίδες για το άνοιγμα του φαραγγιού στα μέσα Μαΐου.

Πηγή: daynight.gr