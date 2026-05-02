Ζελένσκι: Καταγράψαμε ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας

Η Ουκρανία κατέγραψε «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφότου κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες το Μινσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο της Ρωσίας.

«Χθες, υπήρξε μια μάλλον ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας από την λευκορωσική πλευρά», ανέφερε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση, διατηρούμε τα πάντα υπό έλεγχο, και θα απαντήσουμε αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

Η Πολεμική Αεροπορία και η συνοροφυλακή της Ουκρανίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Το μήνυμα του Ζελένσκι: