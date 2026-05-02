MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ.Χαρακόπουλος σε μαθητές στη Βουλή: Χρέος μας να μην απογοητεύουμε τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Το Κοινοβούλιο αποτελεί τη δημοκρατική έκφραση της κοινωνίας μας. Στην ουσία είναι μια μικρογραφία της. Οι βουλευτές εκπροσωπούν το έθνος αλλά και τους πολίτες που τους υποστήριξαν, οπότε συμπυκνώνουν και την επιθυμία του κάθε πολίτη πώς θέλει να είναι ο βουλευτής που θα τον αντιπροσωπεύει. Αυτό γεννά δύο μεγάλες ευθύνες: Η μία είναι του ψηφοφόρου να διαλέξει αυτόν που θεωρεί πιο άξιο, πιο ικανό αλλά και τίμιο για να τον εκπροσωπεί. Η δεύτερη ευθύνη ανήκει, όμως, στον ίδιο τον βουλευτή που πρέπει να πολιτεύεται με διαφάνεια και σύνεση, και να μην απογοητεύει με τη συμπεριφορά του τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν». Αυτά επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητριών και μαθητών του 7ου και του 30ού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, που καλωσόρισε τα παιδιά και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς στο Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε στην αποστολή των βουλευτών εστιάζοντας στο νομοθετικό έργο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο κ.Χαρακόπουλος προέτρεψε τις μαθήτριες και τους μαθητές να είναι επιμελείς στα μαθήματά τους και τους ευχήθηκε καλή πρόοδο, ώστε να αποκτήσουν γερές γνωστικές, αλλά και ηθικές βάσεις, αναγκαίες για να πορευτούν στη ζωή και να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

