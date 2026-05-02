Μ.Χαρακόπουλος σε μαθητές στη Βουλή: Χρέος μας να μην απογοητεύουμε τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν

«Το Κοινοβούλιο αποτελεί τη δημοκρατική έκφραση της κοινωνίας μας. Στην ουσία είναι μια μικρογραφία της. Οι βουλευτές εκπροσωπούν το έθνος αλλά και τους πολίτες που τους υποστήριξαν, οπότε συμπυκνώνουν και την επιθυμία του κάθε πολίτη πώς θέλει να είναι ο βουλευτής που θα τον αντιπροσωπεύει. Αυτό γεννά δύο μεγάλες ευθύνες: Η μία είναι του ψηφοφόρου να διαλέξει αυτόν που θεωρεί πιο άξιο, πιο ικανό αλλά και τίμιο για να τον εκπροσωπεί. Η δεύτερη ευθύνη ανήκει, όμως, στον ίδιο τον βουλευτή που πρέπει να πολιτεύεται με διαφάνεια και σύνεση, και να μην απογοητεύει με τη συμπεριφορά του τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν». Αυτά επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητριών και μαθητών του 7ου και του 30ού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, που καλωσόρισε τα παιδιά και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς στο Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε στην αποστολή των βουλευτών εστιάζοντας στο νομοθετικό έργο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ο κ.Χαρακόπουλος προέτρεψε τις μαθήτριες και τους μαθητές να είναι επιμελείς στα μαθήματά τους και τους ευχήθηκε καλή πρόοδο, ώστε να αποκτήσουν γερές γνωστικές, αλλά και ηθικές βάσεις, αναγκαίες για να πορευτούν στη ζωή και να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ