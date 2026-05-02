Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία της περιοχής.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00, στη στέγη του σπιτιού, στην οδό Δωδεκανήσου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Συνολικά επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός.