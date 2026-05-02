Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 2 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 2 Μαΐου:

1893: Διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των ελλήνων σοσιαλιστών για την Εργατική Πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης.

1941: Ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βυτίνα από τις δυνάμεις Κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός.

1966: Ο σκωτσέζος μηχανικός Τζέιμς Γκουντφέλοου πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN).

1977: Απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.

1998: Ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2010: Ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα, στο πλαίσιο της συμφωνία για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια ημέρα, το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ.Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο.

Γεννήσεις

1872: Καρλ Νέσλερ, γερμανός κομμωτής, που ανακάλυψε την περμανάντ. (Θαν. 22/1/1951)

1975: Ντέιβιντ Μπέκαμ, άγγλος σούπερ-σταρ του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Θάνατοι

1941: Πηνελόπη Δέλτα, ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα και τα γεγονότα του καιρού της. (Γεν. 24/4/1874)

2013: Τζεφ Χάνεμαν, αμερικανός κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος των Slayer. (Γεν. 31/1/1964)

2013: Λευτέρης Βογιατζής, διακεκριμένος έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. (Γεν. 12/10/1944)