Νίκος Μουρατίδης: Στενοχωριέμαι για τον Μαζωνάκη, τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σταρ

Στην πορεία που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά το τέλος της συνεργασίας τους αναφέρθηκε ο Νίκος Μουρατίδης, δηλώνοντας ότι αν και τον ανέδειξε σε σταρ, νιώθει απογοήτευση για όσα μαθαίνει κατά καιρούς για εκείνον.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, ο μάνατζερ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον τραγουδιστή και την καριέρα του. Αναφερόμενος στο κοινό παρελθόν τους, περιέγραψε τη μακρόχρονη επαγγελματική τους σχέση, υποστηρίζοντας ότι είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ σημείωσε πως μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους, απομακρύνθηκαν, με τον Νίκο Μουρατίδη να δηλώνει απογοητευμένος από όσα πληροφορείται για εκείνον.

Όπως είπε ο μάνατζερ: «Έχουμε χαθεί. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε, αλλά σε τέτοιο επίπεδο έχουμε χαθεί. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Και δεν στενοχωριέμαι τώρα που βγήκε στη φόρα. Στενοχωριέμαι, γιατί εγώ μαθαίνω από διάφορους δημιουργούς, συνθέτες, στιχουργούς. Μαθαίνω πράγματα, τα οποία με στενοχωρούν. Δούλεψα με τον Μαζωνάκη σχεδόν μια δεκαετία. Ήμουν ο μάνατζερ του. Τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σούπερ σταρ. Διαφωνήσαμε σε κάποιo σημείo και χωρίσαμε. Έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια και στενοχωριέμαι, γιατί δεν είναι τυχαία περίπτωση».

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν: Η ιρανική πρόταση που απορρίφθηκε από τον Τραμπ προβλέπει άνοιγμα του Ορμούζ

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Από το Κάνσας Σίτι στη Θεσσαλονίκη: Η Αμερικανίδα που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ και έγινε viral

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος για Κατσούλη-Ρουμελιώτη: “Ήταν ειρωνικά τα παιδάκια, ας της θυμίσει η μάνα της πόσο τη στήριξα, πλήρωνα κιόλας”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Δέσποινα Καμπούρη κατά Δημήτρη Ουγγαρέζου: “Kαμία διάθεση δεν θα είχα να ασχοληθώ μαζί του”

ΖΩΔΙΑ 17 ώρες πριν

Αυτά τα τρία ζώδια θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει μέχρι το καλοκαίρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε τις λέξεις που γνωρίζει στα ελληνικά και ποια από αυτές λέει στη γυναίκα του