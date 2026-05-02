Ιωάννης Μελισσανίδης: Ο πρωταθλητισμός είναι μια σκληρή συνθήκη και να την είχα ψωνίσει, μαγκιά μου

«Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο», δήλωσε ο Ιωάννης Μελισσανίδης σε νέα του συνέντευξη.

Ο Ολυμπιονίκης έδωσε μία σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (02.05.2026). Ο Ιωάννης Μελισσανίδης μίλησε αρχικά για τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

«Η δημοσιότητα στη ζωή μου ήρθε όταν ήμουν 18-19 ετών, μετά το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο», είπε αρχικά ο Ιωάννης Μελισσανίδης.

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης είπε στη συνέχεια: «Οι αθλητές δεν επιδιώκουμε τη δημοσιότητα, η σκληρή δουλειά μας δίνει δημόσιο βήμα. Το περιβάλλον μου με βοήθησε να είμαι γειωμένος. Ο πρωταθλητισμός είναι μια σκληρή συνθήκη και να την είχα ψωνίσει, μαγκιά μου».

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης ανέφερε επίσης: «Είναι μεγάλη μου τιμή που επιλέχθηκα από την ευρωπαϊκή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ambassador. Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους και ως αθλητής και ως δημόσιο πρόσωπο, αλλά δεν με ακουμπάει. Πάντα λέω στα παιδιά ότι… δεν μάσησα, τους μάσησα! Το ότι υπερασπίστηκα τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ήταν κάτι αυτονόητο».

