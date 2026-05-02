Γρηγόρης Αρναούτογλου: Κάποιοι μπορεί να μην δέχονται αυτό που λέω ή να το κοροϊδεύουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου

Μια ξεχωριστή τηλεοπτική συνάντηση είχαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νίκη Ζαρκάδα το Σάββατο, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Pet Stories που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την έντονη πίστη του στον Θεό, αλλά και για την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφει για την ποιοτική τηλεόραση.

Ειδικότερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “επειδή πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό, όλη μου την ενέργεια την αντλώ μόνο από τον Θεό. Καμιά φορά δεν εξηγείται αυτό. Η διατροφή μου δεν είναι καλή, ίσως να μην μπορούσα να τα κάνω με τα τόσα κιλά όλα αυτά που κάνω, αλλά σηκώνομαι, κάνω το σταυρό μου και τα κάνω. Δεν γίνεται να το εξηγήσω διαφορετικά, είναι περίεργο”.

“Για μένα, βέβαια, δεν είναι περίεργο γιατί είναι απόφαση από εκεί πάνω, ψηλά. Κάποιοι τώρα μπορεί να γελάνε ή να μην το δέχονται αυτό που λέω, να το κοροϊδεύουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ εναποθέτω όλη τη δύναμη εκεί”.

“Όσο μπορώ, ακόμα λίγο, κάνω όνειρα και σχέδια να κάνουμε καλή τηλεόραση. Εμένα το πρόβλημα μου είναι αυτό. Είναι ο πόνος μου γιατί είναι η μοναδική δουλειά που κάνω 35 χρόνια τώρα. Δεν έκανα καμία άλλη δουλειά, αν και μου έγιναν και άλλες προτάσεις, μέχρι και να γίνω ηθοποιός” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη νέα του εμφάνιση στην εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος του ΣΚΑΪ.

“Δεν έκανα τίποτα άλλο όμως, έβαλα όλο μου το είναι στην τηλεόραση. Γι’ αυτό την πονάω. Καλή τηλεόραση σημαίνει να μπορεί να την βλέπει όλη η οικογένεια, να μην ντρέπεσαι γι’ αυτό που βλέπεις, να μην κοροϊδεύεις κανέναν και να υπάρχει μια αίσθηση ανυπομονησίας για ένα προϊόν”.