Περίπου 1.200 συνταγές για Φάρμακα Υψηλού Κόστους εκτελούνται κάθε εβδομάδα από τα ιδιωτικά φαρμακεία – Θετική η πρώτη αποτίμηση

Παρότι είναι αρκετά νωρίς για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, ο ρυθμός με τον οποίο υποβάλλονται τα αιτήματα και εκτελούνται εβδομαδιαίως περίπου 1.200 συνταγές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), δείχνει εμπιστοσύνη των ασθενών στα ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ την ίδια στιγμή αποσυμφορείται το σύστημα από τις ουρές που καταγράφονταν στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Η επισήμανση ανήκει στον Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανόλη Κατσαράκη, ο οποίος σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου μιλά αναλυτικά για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη χώρα μας τους τελευταίους δυόμιση μήνες με την επέκταση της διάθεσης κρίσιμων θεραπειών και στα φαρμακεία της γειτονιάς. «Η αρχή έγινε στις 16 Φεβρουαρίου, με την ένταξη αντικαρκινικών θεραπειών και φαρμάκων για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, που αφορούν 24.000 δικαιούχους.

Στις 20 Απριλίου ακολούθησαν βιολογικοί παράγοντες για ρευματοπάθειες που αφορούν 23.000 διακαιούχους, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να προστεθούν θεραπείες για την ηπατίτιδα Β και το άσθμα, για 18.000 ασθενείς. Συνολικά αυτή η μεταρρύθμιση αφορά ήδη περίπου 67.000 ασφαλισμένους ασθενείς, σε σύνολο 180.000 που λαμβάνουν σε χρόνια βάση ΦΥΚ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις τις προηγούμενες μέρες επιλύθηκαν τεχνικά ζητήματα της ψηφιακής πλατφόρμας. Όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης ο κ. Κατσαράκης αναφέρει ότι τα φάρμακα φθάνουν σε απομακρυσμένες περιοχές σε περίπου έξι έως δέκα ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο χρόνος περιορίζεται συνήθως σε τέσσερις έως πέντε ημέρες.

Το σύνολο των φαρμακείων της χώρας, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, μπορεί να εξυπηρετήσει τη διανομή των συγκεκριμένων φαρμάκων, ενώ σε σύνολο 10.600 φαρμακείων, μόλις 100 δεν συμμετέχουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ