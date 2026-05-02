Το 5ο Olympic Sax Festival ξεκινάει με τη συναυλία των J. GriČar , Ε. Βενιώτα: “SEQUENCE” σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το 5ο Olympic Sax Festival, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πνευστών του ΜΜΘ, ξεκινάει με τη συναυλία των J. GriČar , Ε. Βενιώτα: “SEQUENCE” σήμερα στην Αίθουσα Αμίλιος Ριάδης του Μέγαρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στην 5η του διοργάνωση το Olympic Sax Festival θα υποστηρίξει και φέτος το ενδιαφέρον του κοινού για το σαξόφωνο, καλώντας γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες και σχήματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο και θα διαρκέσει τρείς μέρες (6,7,8 Μαΐου).

19.30 Pre-concert – Duo Photosynthesis: “It takes two”



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χρ. Παπαδόπουλος: Debarkation για άλτο και τενόρο σαξόφωνο

Nicolo Paganini: Mosè-Fantasia για δύο άλτο σαξόφωνα

Εισαγωγή – Θέμα και Παραλλαγές

Ι. Παπαδόπουλος: Dissonant Duet για άλτο και βαρύτονο σαξόφωνο

Αντ. Γκορτσίλας: L’appel du vide για τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο



Ιάσονας Λυγερίδης σαξόφωνο

Λευτέρης Ιορδανίδης σαξόφωνο

20.30 – J. Gričar – Ε. Βενιωτά: “Sequence”



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄Μέρος

L. Berio: Sequenza VIIb για σοπράνο σαξόφωνο

(μεταγραφή: Claude Delangle)

ισοκράτης: Λευτέρης Ιορδανίδης, Ιάσονας Λυγερίδης

M. Ravel: Le Tombeau de Couperin

Prélude – Forlane – Menuet – Rigaudon

(μεταγραφή για σοπράνο σαξόφωνο και πιάνο: Vincent David)

M. de Falla: Danza española από την όπερα La vida breve

(μεταγραφή για σοπράνο σαξόφωνο και πιάνο: Federico Coca/Gabriel Urgell)



Β΄Μέρος

U. Pompe: Žilj για άλτο σαξόφωνο

Cl. Debussy: Rhapsodie για άλτο σαξόφωνο και πιάνο

(μεταγραφή: Vincent David)

M. de Falla: Siete canciones populares españolas για άλτο σαξόφωνο και πιάνο

El paño moruno – Jota – Nana – Polo

(μεταγραφή: Cédric Delvaux)

P. Jozef Swerts: Klonos για άλτο σαξόφωνο και πιάνο

Masterclass:

Κυριακή 3/5 – ώρα 11.00

– με τον Jan Gričar



Πληροφορίες-επικοινωνία:

Τηλ. 6995749484 – e-mail: geolyger@gmail.com

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3620