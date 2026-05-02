Το 5ο Olympic Sax Festival ξεκινάει με τη συναυλία των J. GriČar , Ε. Βενιώτα: “SEQUENCE” σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το 5ο Olympic Sax Festival, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πνευστών του ΜΜΘ, ξεκινάει με τη συναυλία των J. GriČar , Ε. Βενιώτα: “SEQUENCE” σήμερα στην Αίθουσα Αμίλιος Ριάδης του Μέγαρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στην 5η του διοργάνωση το Olympic Sax Festival θα υποστηρίξει και φέτος το ενδιαφέρον του κοινού για το σαξόφωνο, καλώντας γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες και σχήματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο και θα διαρκέσει τρείς μέρες (6,7,8 Μαΐου).

19.30   Pre-concert – Duo Photosynthesis: “It takes two”
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χρ. Παπαδόπουλος: Debarkation για άλτο και τενόρο σαξόφωνο
Nicolo Paganini: Mosè-Fantasia για δύο άλτο σαξόφωνα 
                             Εισαγωγή – Θέμα και Παραλλαγές
Ι. Παπαδόπουλος: Dissonant Duet για άλτο και βαρύτονο σαξόφωνο
Αντ. Γκορτσίλας: L’appel du vide για τενόρο και βαρύτονο σαξόφωνο
  
Ιάσονας Λυγερίδης σαξόφωνο
Λευτέρης Ιορδανίδης σαξόφωνο  

20.30J. Gričar – Ε. Βενιωτά: “Sequence”
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Α΄Μέρος
L. Berio: Sequenza VIIb για σοπράνο σαξόφωνο
                (μεταγραφή: Claude Delangle)
                ισοκράτης: Λευτέρης Ιορδανίδης, Ιάσονας Λυγερίδης
M. Ravel: Le Tombeau de Couperin 
                 Prélude – Forlane – Menuet – Rigaudon
                (μεταγραφή για σοπράνο σαξόφωνο και πιάνο: Vincent David)
M. de Falla: Danza española από την όπερα La vida breve
                  (μεταγραφή για σοπράνο σαξόφωνο και πιάνο: Federico Coca/Gabriel Urgell)
 
Β΄Μέρος
U. Pompe: Žilj για άλτο σαξόφωνο
Cl. Debussy: Rhapsodie για άλτο σαξόφωνο και πιάνο
                      (μεταγραφή: Vincent David)
M. de Falla: Siete canciones populares españolas για άλτο σαξόφωνο και πιάνο
                     El paño moruno – Jota – Nana – Polo
                     (μεταγραφή: Cédric Delvaux)
P. Jozef Swerts: Klonos για άλτο σαξόφωνο και πιάνο

Jan Gričar Σαξόφωνα
Ευτυχία Βενιωτά Πιάνο

Masterclass:
Κυριακή 3/5 – ώρα 11.00
– με τον Jan Gričar
 
Πληροφορίες-επικοινωνία:
Τηλ. 6995749484  – e-mail: geolyger@gmail.com

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3620

5ο Olympic Sax Festival

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

